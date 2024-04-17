Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Schumacher'in F1 saat koleksiyonu açık artırmada 4 milyon dolara satılabilir

Michael Schumacher'in Formula 1'deki dönemine ait sekiz saat önümüzdeki ay açık artırmaya çıkacak.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium

Fotoğraf: LAT Images

Christie's Müzayede Evi, 13 Mayıs'taki Emilia Romagna Grand Prix'sinden önceki hafta yedi kez dünya şampiyonu Schumacher'in kişisel koleksiyonunda yer alan bir dizi saati Cenevre'deki müzayedede satışa sunacak.

Müzayedenin en önemli parçası, Ferrari 'nin eski patronu Jean Todt tarafından Schumacher'e kişisel bir hediye olarak verilen benzersiz Platin Vagabondage 1.

Todt ve saat tasarımcısı Francois-Paul Journe arasındaki güçlü bağı gözler önüne seren saat, Alman pilotun dünya şampiyonluklarını, kask tasarımını ve Şahlanan At amblemini temsil eden semboller içeriyor.

Saatin üzerine, Todt'un bu saati 2004 Noel'i için Schumacher'e hediye ettiği de yazıyor.

Christie's Müzayede Evi, saatin 1,2 ila 2,2 milyon dolar arasında bir fiyata satılabileceğini tahmin ediyor.

İlgi çekici bir diğer parça ise Todt tarafından 2003 Noel'inde Schumacher için yaptırılan Audemars Piguet. Schumacher'in o zamanki altı şampiyonluğuna özgü tasarlanan bu saat, o zamanki kırmızı yarış kaskını içeriyor. Bu saatin tahmini fiyatı 170.000 ila 280.000 euro.

Öne çıkan üçüncü saat ise Schumacher'in sahip olduğu Rolex Daytona Paul Newman. Bunun da 230.000 ila 440.000 dolar arasında bir fiyata satılması ekleniyor.

Schumacher tarihteki en başarılı F1 pilotlarından biri olmaya devam ediyor ve yedi dünya şampiyonluğu rekorunu Lewis Hamilton ile paylaşıyor.

Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and Michael Schumacher, 1st position, on the podium

Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and Michael Schumacher, 1st position, on the podium

Photo by: Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber De la Rosa: "Alonso, hafta sonuna direkt sıralama turlarından başlamak istiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Newey: "2026'dan önce rakiplerimiz bizi geçebilir"

Newey: "2026'dan önce rakiplerimiz bizi geçebilir"

Formula 1
Newey: "2026'dan önce rakiplerimiz bizi geçebilir"
Mercedes, 500 milyon sterlinlik ciroyu aşan ilk F1 takımı oldu

Mercedes, 500 milyon sterlinlik ciroyu aşan ilk F1 takımı oldu

Formula 1
Mercedes, 500 milyon sterlinlik ciroyu aşan ilk F1 takımı oldu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Michael Schumacher
Daha fazlası
Michael Schumacher
Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"

Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"

Formula 1
Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"
Schumacher'in yaralanmasının boyutu hafife mi alındı?

Schumacher'in yaralanmasının boyutu hafife mi alındı?

Formula 1
Schumacher'in yaralanmasının boyutu hafife mi alındı?
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"

Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"
Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı

Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı

F1 Formula 1
Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı
Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"

Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"

F1 Formula 1
Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye