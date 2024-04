Schumacher'in F1 saat koleksiyonu açık artırmada 4 milyon dolara satılabilir

Christie's Müzayede Evi, 13 Mayıs'taki Emilia Romagna Grand Prix'sinden önceki hafta yedi kez dünya şampiyonu Schumacher'in kişisel koleksiyonunda yer alan bir dizi saati Cenevre'deki müzayedede satışa sunacak.

Müzayedenin en önemli parçası, Ferrari 'nin eski patronu Jean Todt tarafından Schumacher'e kişisel bir hediye olarak verilen benzersiz Platin Vagabondage 1.

Todt ve saat tasarımcısı Francois-Paul Journe arasındaki güçlü bağı gözler önüne seren saat, Alman pilotun dünya şampiyonluklarını, kask tasarımını ve Şahlanan At amblemini temsil eden semboller içeriyor.

Saatin üzerine, Todt'un bu saati 2004 Noel'i için Schumacher'e hediye ettiği de yazıyor.

Christie's Müzayede Evi, saatin 1,2 ila 2,2 milyon dolar arasında bir fiyata satılabileceğini tahmin ediyor.

İlgi çekici bir diğer parça ise Todt tarafından 2003 Noel'inde Schumacher için yaptırılan Audemars Piguet. Schumacher'in o zamanki altı şampiyonluğuna özgü tasarlanan bu saat, o zamanki kırmızı yarış kaskını içeriyor. Bu saatin tahmini fiyatı 170.000 ila 280.000 euro.

Öne çıkan üçüncü saat ise Schumacher'in sahip olduğu Rolex Daytona Paul Newman. Bunun da 230.000 ila 440.000 dolar arasında bir fiyata satılması ekleniyor.

Schumacher tarihteki en başarılı F1 pilotlarından biri olmaya devam ediyor ve yedi dünya şampiyonluğu rekorunu Lewis Hamilton ile paylaşıyor.

Jean Todt, Team Principal, Ferrari, and Michael Schumacher, 1st position, on the podium

Photo by: Motorsport Images