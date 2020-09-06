Sainz: "Verstappen üçüncülüğü istiyorsa 'savaşması' gerekecek"

Sainz, Monza'daki sıralama turlarında Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın ardında üçüncü olmayı başardı. Böylelikle takım arkadaşı Lando Norris ve Renault'dan Daniel Ricciardo ile birlikte Max Verstappen ve Sergio Perez'i de geçti.

McLaren sürücüleri genellikle bu yıl iyi startlar alıyorlar ve Sainz, başlangıçta Mercedes sürücüleriyle mücadele edebileceğini düşünüyor. Ancak genel olarak kendisi için bir savunma yarışı olabileceğini düşünüyor.

Sainz, Red Bull ve Renault'nun iyi bir yarış temposuna sahip olduğunu kabul etti ve özellikle yarışa beşinci sıradan başlayacak Verstappen'le bazı mücadeleler olabileceğini belirtti.

”Bence üçüncülükten daha fazlası için Mercedes'in bir şeyleri yanlış yapması gerekiyor ve normalde yanlış bir şey yaptıklarını ya da dayanıklılık sorunları yaşadıklarını görmüyoruz. Ama bilirsiniz, asla asla dememek lazım."

"Max'e gelirsek, eğer daha hızlı olacaksa, umarım onu başlangıçta arkamızda tutabiliriz ve bunun için savaşması ve bizi ya yarış performansıyla ya da pit stoplarla geçmesi gerekecek. Şahsen kendi açımdan bunun için savaşacağım."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren

"Açıkçası, normalde iyi başlangıçlar yapıyoruz. Ve her zaman atağa kalkmayı düşünüyorum. Yarın önümdekilerden bağımsız olarak atağa kalkmaya devam edeceğim, çünkü bu yaklaşım benim için her zaman işe yaradı ve önümdekilerin kim olduğuna bağlı olarak stratejimizi değiştirmeyeceğim."

“Ama yarışın geri kalanının bir savunma yarışı olabileceğini de kabul ediyorum. Bundan götürü gözümüzü açık tutmalı ve her şeyi yapmalıyız.”

Sainz, Red Bull'un yarış performansı göz öz önüne alındığında Verstappen'in büyük bit tehdit olacağını belirtti.

"Red Bull ve Renault'nun önünde olmak biraz sürpriz oldu, çünkü doğruyu söylemek gerekirse uzun sürüşlere bakıldığında daha hızlı bir araca sahip gibi görünüyorlardı. Bildiğimiz gibi, aracımızın deposu boşaldığında sürüşü daha iyi hale geliyor."

“Diğer tarafta bence Verstappen, normalde yarış temposunda Mercedes sürücülerine ayak uydurmayı başarabilen tek isim ve bizim için bunu yapmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani yarışta her zaman hayat bulan Red Bull ile eğer normalde sahip olduğu yarış hızına sahip olmayı başarırsa, onu geride tutmak bizim için çok zor olacak."

"Ricciardo sanırım biraz daha soru işareti olacak, çünkü biraz daha geriden başlıyor. Ancak Yarış temposuna bakıldığında Renault, Spa'da çok güçlü görünüyordu. Ayrıca buradaki ikinci antrenman seansında da çok güçlü görünüyordu. Bu yüzden en zoru bu adamlarla savaşmak olacak."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

“Racing Point'i ise bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu yılki sahip oldukları yeni araç ile bir soru işareti gibiler. Aracı doğru anladıkları zaman uçuyorlar, doğru anlamadıkları zaman bazen biraz daha fazla mücadele ediyorlar. Dürüst olmak gerekirse, nasıl olacaklarını tahmin etmek bizim için çok zor."

"Açıkçası geride tutmaya ihtiyacımız olan kişiler her kimse onları arkamızda tutmaya çalışacağız. Çok iyi bir pozisyondayız ve Verstappen ile Renault sürücülerini arkamızda tutmanın çok ama çok zor olacağını bilsek bile kendimizi orada tutmaya çalışacağız."

"Bence kesinlikle yarış hızında tur başına 0.2 saniye avantajları var. Bu rakam, Monza'da geçiş yapmak ve hayatımı çok zorlaştırmak için yeterli. Ama yine de önde kalmak için elimden geleni yapacağım. Sanırım olduğum yere kalmak için bir şansım olacak."

“Ama burada, Monza'da çok uzun bir yarış var. Çok fazla tur var ve 50'den fazla turda, tur başına 0.2 saniyelik bir avantaj çok fazla, bu yüzden nasıl olacağını göreceğiz. Araç ile ilgili hislerimden memnunum, bu yüzden bu iyi hissi koruyup koruyamayacağımızı göreceğiz."

"Herhangi bir beklenti oluşturmak istemiyorum, çünkü dürüst olmak gerekirse önümüzde uzun bir yarış var ve geçiş yapmak mümkün, bu yüzden göreceğiz.”