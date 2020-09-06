Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz

McLaren pilotları bu yıl sıralama turlarında birbirlerine çok yakın performanslar sergiliyorlar.

İkili şimdiye kadar yapılan dört yarışın ardından 4-4'lük bir eşitlik içerisindeler.

İtalya'daki sıralama turlarında Carlos Sainz üçüncü olup harika bir işe imza atarken, Lando Norris altıncı oldu.

Norris, seanstan sonra şöyle dedi: “Zor bir seanstı, çünkü sonuçlar çok yakın. En hızlı iki sürücü çok ileride, ancak diğerleri arasında çok yoğun bir rekabet var ve son turumda çok fazla hata yaptım, bunun bedelini de ödedim."

"Önemli bir şey değildi, 0.1 saniyeden bahsediyorum ama bu bizim daha yüksek bir pozisyonda olmamızı sağlardı. Bu kadar küçük şeylerin, büyük etkilere sahip olması üzücü."

"İlk viraj benim için her şeyin yanlış gittiği yerdi. Tüm seans boyunca birkaç düşük süratli virajda zorlandım. Kerbleri çok fazla kullandım ve apeksi biraz kaçırıyordum. İkinci virajda da kerbleri çok fazla kullanıyordum. Zamanımın çoğunu kaybettiğim yer orasıydı. 1. sektörde Carlos'a, özellikle 1. ve 2. virajlarda çok fazla vakit kaybettim. Her zaman geride kaldım."

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Tabii ki takım arkadaşınıza kaybetmek berbat bir şey ve bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradım. Takım arkadaşına geçilen herkes aynı şekilde hayal kırıklığı yaşar. 0.1-0.2 saniye daha hızlı olabilirdim. Ama o da yapabilirdi. Her zaman daha fazlasını yapabilecekmişsiniz gibi hissetmek sinir bozucu. Bugün yaptığım iş yeterince iyi değildi."

"Geçen hafta sonu ile karşılaştığında, araçtaki en büyük farklılıkların ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bizim açımızdan bazı şeyler çok açık ama şaşırdığımız ya da anlamadığımız şeyler var. Bu gece verilere bakıp, analiz yapacağız."

"Bu hafta sonu takım iyi bir pozisyondu,. Güçlü olmayı bekliyorduk ama belki de bu kadar güçlü olmayı beklemiyorduk. Carlos yapabileceğimizin en iyisini yaptı. Daha hızlı olmasını beklediğimiz bazı isimlerden daha iyi performans gösterdik."