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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, istemediği halde yapılan "ayar değişikliğinden" rahatsız

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Grosjean, istemediği halde yapılan "ayar değişikliğinden" rahatsız
Ekleyen:
, Editör

Romain Grosjean, ilk bölümde elendiği sıralama turlarının ardından sonuçtan memnun olmadığını çünkü takımın yaptığı ayarların kendisini geriye düşürdüğünü söyledi.

Romain Grosjean, sıralama turlarında trafikte kalmamasına rağmen son bölüme kalmayı başaramadı.

Oysa Kevin Magnussen son bölüme kaldı ve yarışa 15. sıradan başlayacak.

Grosjean şöyle dedi: "Üçüncü antrenman seansından sonra ayarları değiştirdik. Bugün Kevin'dan daha düşük yere basma gücüyle çalıştım. Kevin bunu cuma günü denedi ve gerçekten rahat hissetmedi. Bu yüzden diğerine geri döndü."

"Arka kanadı biraz daha alçalttık, ki geriye dönüp baktığımızda sıralama turları için en doğru karar değildi. Kevin düzlüklerde benden daha hızlıydı. Beklediğimiz en yüksek hız farkını bile göremedik. Diğer tarafta aracın dengesi çok daha dağınık hale geldi. Oysa bütün hafta sonu oldukça iyiydi. Bununla en yüksek hız artmadı ve ortaya böyle bir şey çıktı."

"En hızlı turumda trafikle ilgili bir sorunum da yoktu, temiz bir tur attım. Beşinci virajı genişten döndüm ve hepsi buydu. Ama araçta hiç denge yoktu ve değişikliklerle aracın yol tutuşunu ve dengesini kaybettik. Şimdi paketi yarın için en iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

"Birinin bu durumu açıklaması gerekiyor. Bize uymayan bir pistte ikinci bölüme kalabileceğimizi düşündüğüm için, bu sonuç beni çok fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Değişiklikler beni yavaşlattı. oysa tüm hafta sonu iyi bir tempom vardı ve istemediğim halde değişiklikler yapılmasından hoşlanmıyorum."

Romain Grosjean, Haas VF-20

Romain Grosjean, Haas VF-20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Gravel flies through the air behind Romain Grosjean, Haas VF-20

Gravel flies through the air behind Romain Grosjean, Haas VF-20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Grosjean yine de takımı suçlamak istemiyor.

"Açıkçası takımdaki tüm çalışmalardan memnunum. Buradaki ekip gerçekten iyi bir i iş çıkarıyor. Bugün işler yolunda gitmedi. Ama bazen ben de aracı sürerken hatalar yapıyorum ve takım da bazen ayarlarda hata yapıyor. Ama herkes elinden geleni yapıyor."

"Elimizdekilerle Ferrari sürücülerine karşı savaşmak, yapabileceğimizin en iyisi. Bir Ferrari arkamızda ve diğeri de çok önümüzde değil. Barcelona ile hemen hemen aynı araca sahip olduğumuz için -mevcut duruma göre- bu durum gerçekten iyi."

Grosjean, sıralama modu yasağının kendilerine etki etmediğini söyledi.

"Sıralama modu kaldırıldı ve Mercedes yine 1-2. Renault şimdi ikinci sırada. Belki de Honda, sıralama modunda biraz vakit kaybetmiş olabilir. Düşündüğüm tek şey bu. Mercedes çok fazla şey kaybetmiş gibi durmuyor. Ferrari de hiçbir şey kazanmadı."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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