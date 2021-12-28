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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Sainz, F1'deki genç sürücülerin adil bir galibiyet savaşı vermesini umuyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Carlos Sainz Jr, Formula 1'in genç nesil sürücülerinin, düzenli olarak galibiyet için savaşmaya başladıkları zaman, bunu temiz bir şekilde yapabilmelerini umuyor.

Sainz, F1'deki genç sürücülerin adil bir galibiyet savaşı vermesini umuyor

Gridin yakınlaşması ve genç yeteneklerin büyük takımlarda yarışmaya başlamasıyla birlikte, Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell ve Lando Norris gibi genç isimler gelecekte galibiyet için birbirleriyle mücadele edecek gibi görünüyorlar.

Şimdiye kadar aralarında verdikleri mücadeleler adildi ve Sainz bundan memnun kalsa da, en tepedeki pozisyonlar için yarıştıklarında da durumun aynı kalmasını umuyor.

Sainz, ”Charles, Lando ve gelecek yıl Mercedes'le yarışacak George gibi adamlarla savaşmaktan epey keyif alıyorum."

“Onlar yeni bir nesil ve hepsiyle yaşıt olmasam bile, gerçekten birlikte yarışmaktan büyük keyif aldığım bir nesil. Bence çok iyi bir seviyedeler ama aynı zamanda hem mücadeleyi temiz tutmayı hem de güçlü savaşlar vermeyi de başarıyorlar."

"Bu yıl tüm orta grup savaşlarına baktığımda, birbirimize davranma  ya da birbirimizle yarışma şeklimiz gerçekten olumluydu"

“Gelecek yıl hepimizin daha yüksek sonuçlar için savaşıp savaşmayacağımızı, eğer durum buysa, o zaman bu şekilde devam edip edemeyeceğimizi göreceğiz ama şahsen bundan çok keyif alıyorum ve kesinlikle herkesle savaşabileceğimi hissediyorum.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren sürücüsü Lando Norris de bu konuda şöyle dedi: “Elbette geliştirmem gereken şeyler var ama mutluyum. Her halükarda, şimdiye kadarki en iyi sezonum oldu." 

"Kişisel olarak, bize (takıma) Ferrari karşısında iyi bir şans elde verebilmek adına  elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Sonunda işe yaramasa da, sezona yaptığım başlangıcın bizi gerçekten bu konuma getirdiğini düşünüyorum."

"Ferrari ilk yarıştan itibaren güçlüydü ve insanların fark etmediği şey bu. İlk yarıştan sonra çok güçlüydüler ve bize kıyasla giderek daha da güçlendiler."

“Bu yıl bizden daha iyi bir iş yaptılar, bizden daha iyi bir iş çıkardılar. Gelecek sezon daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."

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