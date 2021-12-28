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Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Valtteri Bottas, simülatörde yaptığı çalışmaların ardından, 2022 Formula 1 araçlarının, sürüş hissiyatı anlamında çok farklı olmayacağını düşünüyor.

Bottas: "2022 F1 araçları, simülatörde 'inanılmaz farklı' görünmüyor"

2022 Formula 1 sezonunda araç konseptleri tamamen değişiyor ve artık zemin etkisi önem kazanacak. Aracın ürettiği kirli hava değişeceği için, arkadan gelen pilotun öndeki aracı daha yakından takip edebilmesi, böylelikle de mücadelelerin artması amaçlanıyor.

Sürücüler henüz bu araçları somut olarak test etmediler ancak çoğu, simülatör sayesinde bu konsepti deneme fırsatı buldu. Çoğu yeni araçların tamamen farklı olduğunu ve sürüşün mevcut araçlar kadar kolay olmadığını söylüyor.

Ancak hem Mercedes hem de Alfa Romeo'nun simülatöründe 2022 konseptini deneyen Bottas, arada devasa farklar görmüyor.

Bottas, bu yılın başlarında Mercedes ve birkaç ay önce Alfa'nın simülatöründe yaptığı çalışmaların ardından şöyle dedi: "En azından bu noktada, araçların yere basma gücü anlamında biraz kayıp yaşadığını hissettim."

“Ancak en azından simülatördeki genel his, her iki simülatörde de çok farklı değildi. Başka bir aracı takip etmenin nasıl bir şey olduğunu simüle edemeyiz ama hissiyat anlamında devasa bir fark yok. Belki biraz daha az yere basma gücü olabilir ama dediğim gibi, bu değişecek."

Bottas'ın yorumları, yeni F1 araçlarının sürüş anlamında F2'ye benzediğini düşünen McLaren sürücüsü Lando Norris'in yorumlarının tam tersi oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Erik Junius

Norris, "Sürüş tarzı kesinlikle farklı olacak."

"Bazı açılardan aracı sürmenin o kadar da eğlenceli olmayacağını düşünüyorum. Biraz daha limitte olacağız, F2'de olduğu gibi araçla daha fazla savaşmanız gerektiğini göreceksiniz."

"Fakat her şey hızla değiştiği için yanılıyor olabilirim. Bir ay önce, şimdi olduğundan çok farklı hissetmiştim ve eminim ilk yarışta çok farklı olacaklar." demişti.

Bottas, son sezonlarda kullanılan tarihin en hızlı araçlarına veda etmenin de üzüntüsünü yaşıyor.

"Özellikle geçen yılki [2020] araçlar çok eğlenceliydi, daha fazla yere basma gücüyle birlikte, bu yıldan bile daha hızlılardı."

“Yani çok iyilerdi. Yeni araçların nasıl hissettirdiğini size gelecek yıl söyleyebileceğim. Eğer yarışlar daha iyiyse ve öndeki daha yakından takip edebiliyorsak, o zaman daha da eğlenceli olmalı."

"Umarım gelecekte de şimdi olduğumuz kadar hızlı oluruz. Umudum bu yönde."

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