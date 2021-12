Coronel: "Perez'in Verstappen ve Red Bull'a yardımı çok azdı"

Sergio Perez, Racing Point'le geçirdiği yılların ardından 2021 için Red Bull'la anlaşmıştı. Başlangıçta beklenen etkiyi yaratamayan Perez, yıl boyunca istikrar yakalamaktan çok uzaktı.

Yılın ikinci yarısında daha iyi bir görüntü çizse de, sezon boyunca sadece bir kez zafer alabilen Perez, buna rağmen son yarışta Lewis Hamilton'ı ardında tutarak Max Verstappen'in mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Şimdi pek çok isim Perez hakkında övgü dolu sözler söylüyor ancak RacinNews365'e konuşan Hollandalı yarış pilotu Coronel aynı görüşte değil.

Coronel şöyle dedi: "Perez'den daha fazlasını bekliyorduk."

"Muhtemelen Hamilton'ı çok iyi ardında tuttuğunu söyleyeceksiniz, evet tebrikler, eline sağlık Perez. Fakat yılın son yarışında sıralama turlarında hâlâ 0.8, 0.9 saniye gerideydi bu yüzden, 'başını önüne eğ ve lütfen daha fazla bir şey söyleme' derim."

"Elbette yardımı oldu. Fakat yardım ettiği yarış sayısı çok azdı. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile karşılaştırırsanız, takım arkadaşları olarak birbirlerine daha yakınlar. Şahsen Max ile Perez arasındaki farkın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl yarış kazandıktan sonra kesinlikle daha fazlasını bekliyordum."

Gasly, Perez'den daha iyi bir seçenek mi?

Red Bull, bu yılki performansının ardından Perez'le yola devam etme kararı aldı fakat bazıları Red Bull'un tercihinin Pierre Gasly olmasını bekliyordu.

Coronel bu konuda, "Yılın başında Helmut Marko ve Christian Horner'ın seçimine ben de katıldım. Sergio, o noktada bulabilecekleri en iyi isimdi ama Pierre Gasly'nin nasıl geliştiğine ve ne yaptığına baktığımda, Perez'in koltuğunda olmayı gerçekten hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

F1 gazetecisi Ruud Dimmers, ise şunları ekledi: "Sıralama turlarında ondan daha fazlasını bekliyorduk. Altıncı veya sekizinci başlamak büyük bir problem çünkü siz dördüncü sıraya çıkıncaya kadar ilk üç uzaklaşıp gidiyor."

"Perez birkaç yarış Verstappen'e yakındı ve ona yardımcı oldu. Bundan daha fazlasını mı bekliyorduk? Evet. Biraz daha yakın olmalıydı. Az önce senin (Coronel) Bottas dediğini duydum. Evet, sıralamalarda iyiydi ancak yarışlarda Verstappen'den hiç puan alamadı. Oysa Perez birkaç kez Hamilton'ın önünde bitirdi."

"Perez'in sezonu harika demiyorum, birçok hata yaptı ve bu iki şeyi gösteriyor: Birincisi Max süper hızlı ve ikincisi, Red Bull kullanması çok zor bir araç."

Sergio Perez, Red Bull Racing, walks back to the garage after crashing out at the restart

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images