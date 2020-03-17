Sainz Avustralya GP sonrası gönüllü karantinaya girdi

McLaren, geçen hafta sonu takımın personellerinden birinde coronavirüs tespit edilmesi üzerine takım olarak büyük bir korkuya kapılmıştı. Takım bunun üzerine yarıştan çekilme kararı almıştı.

14 takım personelinin Melbourne'de kendilerini karantinaya alması ile beraber Sainz da kendi evinde kendini karantinaya almaya karar vermişti.

Bugün bir video yayınlayan Sainz şunları söyledi: "An itibariyle kendimi gayet iyi hissediyorum, ancak sizin de farkında olduğunuz gibi kendimi iyi hissetmem, bu durumdan etkilenmediğim veya etkilenmeyeceğim anlamına gelmiyor.

"Herkesin sağlığı açısından sorumlu bir birey olmak ve tüm otoritelerin önerilerine kulak vermek çok önemli.

"Kendimi karantinaya aldığımdan beri hayatımı organize etmek daha zor oldu. Tabii ki de biraz sıkıldım. Bence karantinada olan herkes biraz sıkılmış gibi duruyor.

"Ancak aynı zamanda spor yapmaya çalışıyorum. Kendimi meşgul tutmaya çalışıyorum ve seyahat ettiğim sırada yapamadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum."

Sainz aynı zamanda hala Avustralya'da karantinada olan McLaren personeline "büyük bir kucaklama" gönderdiğini belirtti ve sezonun tekrardan başlamasını iple çektiğini söyledi:

"Tüm mekanikerlere, Avustralya'da kalan insanlara bir mesaj yollamak istedim. Onlara büyük bir şekilde kucaklıyorum, onlara tüm sevgilerimi gönderiyorum çünkü bizim bu karantinadan bir an önce çıkacağımızdan eminim.

"Ve bu karantina biter bitmez işimizin başına geri döneceğiz. Bu virüs salgını biter bitmez de yarışmaya geri döneceğiz. Dürüst olmak gerekirse bunu sabırsızlıkla bekliyorum.

"Yarışmayı çok özledim, takımımla beraber seyahat etmeyi çok özledim. Ancak işin sonunda, bu durum şu anda ertelemeniz gereken bir şey. Ve bunun bir an önce bitmesi ve istediğimiz şeylerin yaşanması için evde oturup, karantinada kalıp çok fazla bir şey yapmamamız çok önemli."