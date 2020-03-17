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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: “Rakipler, Ferrari motoru konusunda FIA’ya güvenmeli”

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Leclerc: “Rakipler, Ferrari motoru konusunda FIA’ya güvenmeli”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Mar 2020 15:10

Charles Leclerc, rakip takımların, FIA’nın Ferrari motoru konusundaki anlaşmayı gizli tutma kararına güvenmesi gerektiğini söyledi.

FIA, geçen sene boyunca yasallığı sorgulanan Ferrari motorunu inceledikten sonra İtalyan takımla gizli bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, Ferrari’nin motorunun tamamen yasal olduğu doğrulanmadı. Bu da rakiplerin tepkisine yol açtı.

Yedi F1 takımı bir araya gelerek, FIA’nın açıklamasına şaşırdıklarını ve şoke olduklarını söylemiş ve yasal işlemler başlatabileceklerini belirtmişlerdi.

Geçen sene Ferrari ile iki yarış kazanan Leclerc, durumla ilgili düşünceleri sorulduğunda takıma tamamen inandığını söyledi.

Leclerc, "Takımıma tamamen güveniyorum ve FIA'ya inanıyorum. Durumu kontrol ettiler ve her şeyin yolunda olduğundan emin oldular. Benim için konu kapandı. Geleceğe bakıyorum."

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“FIA'ya, yaptıkları iş için güvenmeleri gerekiyor.”

“Her şeyi açıklamamaları tamamen anlaşılır bir şey. Çünkü tüm parçalar üzerinde harcanan çok fazla çaba var.”

“Ve bunu herkese açıklarsanız, takımın bütün yaptıklarını açıklamış olursunuz. FIA'nın yaptığını bu yüzden anlıyorum." şeklinde konuştu.

Leclerc’in takım arkadaşı Sebastian Vettel de benzer bir yanıt verdi ve rakiplerini, FIA’nın kararlarına güvenmeye çağırdı.

Vettel, “Takımıma, her zaman kurallar dahilinde doğru şeyler yaptıkları konusunda güveniyorum.”

“Sanırım tüm sürücüler, FIA’nın griddeki tüm takımlar için yaptıklarına güveniyor. Muhtemelen cevap bu, bu yüzden buna eklenebilecek pek bir şey yok.”

“Eğer daha detaylı sorularınız varsa, bunları cevaplayacak olan ben değilim. Çünkü araçlar artık oldukça karmaşık, bu yüzden size yeteri kadar bilgi verebilecek olan kişi ben değilim.” şeklinde konuştu.

Lewis Hamilton ise, “Bu konu takımlar ve yönetim organı arasında arka planda geçen, ayrı bir konu.”

“Sanırım daha iyi yönetilebilirdi, ancak bu Toto’nun (Wolff) ilgilenmesi gereken bir konu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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