Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
254 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Analiz

Mercedes DAS'ı nasıl mükemmel bir şekilde çalıştırdı?

paylaşım
yorumlar
Mercedes DAS'ı nasıl mükemmel bir şekilde çalıştırdı?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Mar 2020 13:02

Mercedes'in çift eksenli direksiyon sistemi muhtemelen Avustralya GP hafta sonunun en tartışmalı konusu olacaktı ancak coronavirüs salgını sonucu yarışın iptal etmesiyle ortalık bir miktar sakinleşmiş oldu.

Kış testlerinin en çok konuşulan yeniliklerinden olan DAS'ı Mercedes, Avustralya'da kullanmayı planlıyordu. Yarış yapılmasa da Red Bull, Mercedes'i DAS'ı kullanması halinde protesto edeceğini duyurdu.

Takımların Avustralya GP için hazırlık yaptığı perşembe gününde Giorgio Piola, Mercedes aracının ön tarafını yakından takip etti. Bu süreçte Piola, Mercedes'in DAS sisteminin bir parçası olan direksiyon dişlisini görüntülemeyi başardı. Bu bölüm normalde karbon bir kapak ile kapatılıyor.

Mercedes AMG F1 W11 front suspension detail highlighted

Mercedes AMG F1 W11 front suspension detail highlighted

Photo by: Motorsport.com

Mercedes AMG F1 W10 front suspension detail highlighted

Mercedes AMG F1 W10 front suspension detail highlighted

Photo by: Motorsport.com

Yukarıdaki resimde sol tarafta Mercedes'in yeni aracını, sağ tarafta ise eski aracını görüyorsunuz. Bu resimlerde iki önemli parçayı daha iyi anlamanız için renklendirdik. Yeşil ile boyalı olan parça direksiyon rot kolları, kırmızı ise direksiyon bileşenlerinin birleştiği kutu.

Bu seneki araca ait görüntüde direksiyon kutusunun farklı olduğu doğrulanıyor. Ancak sistemin tam olarak nasıl çalıştığı hâlâ tam olarak bilinmiyor. En öne çıkan teori, iki dişlinin direksiyon sistemi içerisinde var olduğu yönündeydi ancak resimlere göre sistem bu şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Bunun yerine hidrolik kontrolü var gibi görünüyor.

Mercedes, Red Bull'un arka frenlerle alakalı sorusu üzerine Avustralya için tasarımında değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Avustralya GP gerçekleşecek olsaydı, Red Bull ve Ferrari'nin protestosu ihtimali karşısında Mercedes, muhtemelen DAS sistemini devre dışı bırakacaktı.

Politika bir tarafa, DAS'ın 2020 için FIA tarafından nasıl onaylandığı ve 2021 için nasıl yasaklandığını açıklayan içerikler okunduğunda, teknik kuralların 2.5 maddesi bir noktada sisteme dair tüm detayları göreceğimizi işaret ediyor...

2.5 Yeni sistemler ya da teknolojiler: Kurallarda tam olarak yer almayan ancak FIA Formula 1 Teknik Departmanı tarafından izin verilen yeni sistemler, prosedürler ya da teknolojiler, sadece tanıtıldıkları sezonun sonuna kadar kullanılabilirler. Bunun ardından Formula 1 Komisyonu'ndan teknolojiyi incelemesi istenir ve genel olarak Formula 1'e bir değer katıp katmadığı sorulur.

Teknolojisi bu şekilde yasaklanan takımlar, sonrasında ilgili sistem ya da prosedürle alakalı tüm teknik detayları açıklamak zorundadır.

Aşağıdaki Piola videosunda, Mercedes'in 2019 arasının ardından 2020 aracında ne tür değişiklikler yaptığını gösteriyor.

Sonraki haber
Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”

Önceki haber

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Matthew Somerfield

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
44 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, orta grupta bir takıma geçme ihtimalini reddetmiyor!

2
Formula 1

F1 2019 video oyunu büyük indirimde!

3
Formula 1

Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti

2s
4
Formula 1

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”

1s
5
Formula 1

Kvyat ve Piquet ayrıldı

Son Videolar

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Son Haberler

Mercedes DAS'ı nasıl mükemmel bir şekilde çalıştırdı?
F1

Mercedes DAS'ı nasıl mükemmel bir şekilde çalıştırdı?

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”
F1

Alfa Romeo: “McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı”

Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş
F1

Honda, Red Bull'un aksine Avustralya'da yarışmak istememiş

Carey, Avustralya GP’nin iptalinden ötürü taraftarlardan özür diledi
F1

Carey, Avustralya GP’nin iptalinden ötürü taraftarlardan özür diledi

Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti
F1

Giovinazzi gözünü Vettel'in koltuğuna dikti

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.