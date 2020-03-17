Mercedes DAS'ı nasıl mükemmel bir şekilde çalıştırdı?

Kış testlerinin en çok konuşulan yeniliklerinden olan DAS'ı Mercedes, Avustralya'da kullanmayı planlıyordu. Yarış yapılmasa da Red Bull, Mercedes'i DAS'ı kullanması halinde protesto edeceğini duyurdu.

Takımların Avustralya GP için hazırlık yaptığı perşembe gününde Giorgio Piola, Mercedes aracının ön tarafını yakından takip etti. Bu süreçte Piola, Mercedes'in DAS sisteminin bir parçası olan direksiyon dişlisini görüntülemeyi başardı. Bu bölüm normalde karbon bir kapak ile kapatılıyor.

Mercedes AMG F1 W11 front suspension detail highlighted Photo by: Motorsport.com Mercedes AMG F1 W10 front suspension detail highlighted Photo by: Motorsport.com

Yukarıdaki resimde sol tarafta Mercedes'in yeni aracını, sağ tarafta ise eski aracını görüyorsunuz. Bu resimlerde iki önemli parçayı daha iyi anlamanız için renklendirdik. Yeşil ile boyalı olan parça direksiyon rot kolları, kırmızı ise direksiyon bileşenlerinin birleştiği kutu.

Bu seneki araca ait görüntüde direksiyon kutusunun farklı olduğu doğrulanıyor. Ancak sistemin tam olarak nasıl çalıştığı hâlâ tam olarak bilinmiyor. En öne çıkan teori, iki dişlinin direksiyon sistemi içerisinde var olduğu yönündeydi ancak resimlere göre sistem bu şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Bunun yerine hidrolik kontrolü var gibi görünüyor.

Mercedes, Red Bull'un arka frenlerle alakalı sorusu üzerine Avustralya için tasarımında değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Avustralya GP gerçekleşecek olsaydı, Red Bull ve Ferrari'nin protestosu ihtimali karşısında Mercedes, muhtemelen DAS sistemini devre dışı bırakacaktı.

Politika bir tarafa, DAS'ın 2020 için FIA tarafından nasıl onaylandığı ve 2021 için nasıl yasaklandığını açıklayan içerikler okunduğunda, teknik kuralların 2.5 maddesi bir noktada sisteme dair tüm detayları göreceğimizi işaret ediyor...

2.5 Yeni sistemler ya da teknolojiler: Kurallarda tam olarak yer almayan ancak FIA Formula 1 Teknik Departmanı tarafından izin verilen yeni sistemler, prosedürler ya da teknolojiler, sadece tanıtıldıkları sezonun sonuna kadar kullanılabilirler. Bunun ardından Formula 1 Komisyonu'ndan teknolojiyi incelemesi istenir ve genel olarak Formula 1'e bir değer katıp katmadığı sorulur.

Teknolojisi bu şekilde yasaklanan takımlar, sonrasında ilgili sistem ya da prosedürle alakalı tüm teknik detayları açıklamak zorundadır.

Aşağıdaki Piola videosunda, Mercedes'in 2019 arasının ardından 2020 aracında ne tür değişiklikler yaptığını gösteriyor.