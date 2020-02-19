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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"

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Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Şub 2020 15:18

George Russell'a göre yeni Williams FW43 aracı, problemsiz sezon öncesi test başlangıcından sonra, 2019 aracından daha iyi hissiyat veriyor.

2019'un sezon öncesi testlerinde 2.5 gün boyunca araçlarını piste çıkartamayan İngiliz takım, Russell ile beraber Çarşamba günü Barcelona'da pitlerden ilk çıkan araç oldu.

Sabah seansında 73 tur atan Russell geçen seneki toplam tur sayısını 33 turla geçti ve sabah seansını 6.en hızlı sürücü olarak tamamladı.

Britanyalı pilotun en hızlı turu, geçen seneki İspanya Grand Prix'inde attığı en hızlı sıralama turundan yarım saniye daha hızlıydı ve 2019 testlerindeki en hızlı turundan sadece 0.003 saniye daha yavaştı.

Russell bugünkü testler hakkında şunları söyledi: "Şunu kesinlikle söylemeliyim ki genel olarak aracın yol tutuşu çok daha iyi. İlk turdan itibaren aracı zorlamak için özgüvene sahiptim, ancak geçen sene araç ilk turlarda iyi bir hissiyata sahip değildi.

"Aslında geçen sene ilk turlarda aracı sürmek çok korkutucuydu, o özgüveni artırmak çok zordu. Daha şimdiden bu durum gelişti, ki her zaman hızlı araç kullanıyor olmak iyi bir araç kullanıyor olmak demek değil. Bu tur üzerine devam eden bir sport ve turu nasıl elde ettiğiniz önemli değil, hızlı olduğu sürece sorun yok.

"Bu alanda gelişim olmuş, şu anda görmemiz gereken etrafımızdaki araçlarla karşılaştırıldığında yere basma kuvvetinin artıp artmadığı."

Buradan okuyabiliirsiniz::

Williams'ın sezon öncesi testlere kötü olan başlangıcı, gridin sonlarında zor geçen bir sezonun habercisi oldu, takım markalar şampiyonluğunu tek puan elde ederek sonuncu sırada tamamladı.

Russell takımın bu sene ile karşılaştırıldığında daha hızlı olmasını geçen seneki aracın "üzgün" olması şeklinde espirili bir dille açıklarken takımın sezon öncesi testlerine sorunsuz gelmesinin büyük bir moral desteği sağladığını söyledi.

"Bu kesinlikle çok önemli bir şey. Geçen seneki yaşananlar idealin de ötesindeydi, takım bu sene gerçekten iyi bir iş çıkardı." diyen Russell açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu seneki aracın kalitesi geçen senekinden çok daha üst bir seviyede. Her şey düzgün bir şekilde oturuyor, araç dizayn olarak da daha güzel duruyor, bu yüzden genel olarak pozitif bir sabah geçirdik.

"Geçen sene herkes biraz dağınıktı çünkü burada bir araç olmadığı için ne yapacaklarını bilemediler. Bu sezon için çok heyecanlıyız. Geçen sene bizim için karakterimizi inşa ettiğimiz bir seneydi. Bu sene inanıyorum ki yarışabileceğiz ve geçen senekinden daha çok eğleneceğiz. Aradığımız tek şey bu."

Takımın pitlerden çıkan ilk araç olmasının planlı olup olmadığı sorusuna Russell şu cevabı verdi: "Çok düzenli bir sabah seansı planladık ve her şeyi tamamlamak için erkenden yola çıkmak gerekiyordu.

"Ancak aynı zamanda geçen sene göz önüne alındığında, aracımızın piste çıkan ilk araç olması, sanırım hem fabrikada sabah akşam çalışan insanlar hem de pistte bulunanlar için psikolojik olarak önemliydi.

"Bugünün yaşanmış olması hepimizi rahatlattı, şu anda test programı üzerinde çalışmaya geçebiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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