Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
280 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 13:41

Esteban Ocon, 2020 Renault F1 aracının hızının etkileyici olduğunu söyledi.

Renault, 2020 aracında önemli değişiklikler yaptı ve aracın ön burun kısmı geçen yıla kıyasla tamamen değişti.

Bugün Esteban Ocon sabah bölümünde yeni Renault R.S.20 ile 59 tur atarken, günü McLaren pilotu Carlos Sainz'ın gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Ocon, Renault'nun hem mevcut hızının hem de potansiyelinin oldukça iyi olduğunu söylüyor.

Ocon, "Sabah programının sorusuz tamamladık. Aracı kullanmak çok iyi hissettiriyor. Kendimi yenilenmiş hissediyorum."

“Geçen yıl Mercedes'teki testlerle karşılaştırma yapmak benim için çok zor. Bu yılki tutuş daha yüksek ve sanırım zaten geçen yılın ilk gününe kıyasla daha iyi tur zamanlarına sahibiz."

"Araçlar her yıl daha iyi hale geliyor ve şimdi pistte daha önce olmadığı kadar yol tutuş var. Ayrıca yeni aracın hızı etkileyici. Bu virajları daha önce hiç bu kadar yüksek hızda dönmemiştim. Bu yüzden her şey harika. Hızlar daha da artacak, bu nedenle muhtemelen bu yıl daha fazla tur rekoru kıracağız."

"Her zaman farklılıklar olabiliyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse, bu yılki yol tutuş artışı hemen belli oluyor. En hızlı tur zamanını dikkate alırsanız, geçen yılın ilk gününden daha hızlıyız. Araçların geçen yıla kıyasla geliştiğini düşünüyorum. Karşılaştırma yapmak zor ama dediğim gibi şu anda sahip olduğum yol tutuş seviyesini daha önce hiç hissetmemiştim."

"Henüz aracı zorlamadığım doğru değil. Aracı sürüyorum ve hem kendimden hem de araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Bir yarış aracı sürmeyeli uzun zaman oldu ve bu yüzden yanımda iyi bir referans olması iyi bir şey. Hızımı arttırmaya çalışıyorum. İyi zamanlar yapmam ve aracın hem yarış hem de antrenman şartlarında nasıl tepki verdiğini görmem çok önemli."

"Daniel'le çalışmaya yeni başladık ve pistteki ilk günümüz. Ama onunla çalışmak çok eğlenceli. Havalı birisi. Bence keyifli bir yıl olacak ve daha iyi olmak için bir birimizi zorlayabiliriz."

"Araçta iyi bir temele sahibiz. Bazen aracı kullanmaya başladığınızda, yapmanız gereken şeyler olduğunu hissedersiniz ama şu anda böyle bir şey yok. Her şey yolunda gidiyor. Ama elbette her zaman daha fazlasını da istersiniz."

"Şimdiye kadar testler gerçekten çok iyiydi. Güzel olan şey, sabahki programımızı herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamış olmamız. Araç çok iyi hissettiriyor. Bence başlangıç için sağlam bir temelimiz var."

"Her şey son derece iyi görünüyor ama bu sadece ilk sabah ve testler ilerledikçe neler olacağını görmek zorundayız." dedi. 

Öğleden sonra direksiyona Daniel Ricciardo geçecek.

Slider
Liste

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
1/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
2/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
3/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
4/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
5/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
6/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
7/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
8/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 and Esteban Ocon, Renault F1

Daniel Ricciardo, Renault F1 and Esteban Ocon, Renault F1
9/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
10/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
11/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
12/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1, Sergio Perez, Racing Point, Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, Renault F1 and Esteban Ocon, Renault F1

Romain Grosjean, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1, Sergio Perez, Racing Point, Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, Renault F1 and Esteban Ocon, Renault F1
13/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
14/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
15/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
16/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
17/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
18/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
19/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault R.S.20

Esteban Ocon, Renault R.S.20
20/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı

Önceki haber

Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı

Sonraki haber

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
22 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 1. gün

2
Formula 1

2020 Barcelona testi 1. gün: Sabah bölümünün lideri Bottas!

2s
3
Formula 1

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

46dk
4
Formula 1

Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı

1s
5
Formula 1

Alfa Romeo, 2020 Formula 1 aracı C39'u tanıttı!

Son Videolar

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor 02:09
Formula 1

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor 02:45
Formula 1

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri 00:24
Formula 1

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:19
Formula 1

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı
F1

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"
F1

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı
F1

Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı

Galeri: Barcelona testleri 1. gün sabah fotoğrafları
F1

Galeri: Barcelona testleri 1. gün sabah fotoğrafları

2020 Barcelona testi 1. gün: Sabah bölümünün lideri Bottas!
F1

2020 Barcelona testi 1. gün: Sabah bölümünün lideri Bottas!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.