Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

Renault, 2020 aracında önemli değişiklikler yaptı ve aracın ön burun kısmı geçen yıla kıyasla tamamen değişti.

Bugün Esteban Ocon sabah bölümünde yeni Renault R.S.20 ile 59 tur atarken, günü McLaren pilotu Carlos Sainz'ın gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Ocon, Renault'nun hem mevcut hızının hem de potansiyelinin oldukça iyi olduğunu söylüyor.

Ocon, "Sabah programının sorusuz tamamladık. Aracı kullanmak çok iyi hissettiriyor. Kendimi yenilenmiş hissediyorum."

“Geçen yıl Mercedes'teki testlerle karşılaştırma yapmak benim için çok zor. Bu yılki tutuş daha yüksek ve sanırım zaten geçen yılın ilk gününe kıyasla daha iyi tur zamanlarına sahibiz."

"Araçlar her yıl daha iyi hale geliyor ve şimdi pistte daha önce olmadığı kadar yol tutuş var. Ayrıca yeni aracın hızı etkileyici. Bu virajları daha önce hiç bu kadar yüksek hızda dönmemiştim. Bu yüzden her şey harika. Hızlar daha da artacak, bu nedenle muhtemelen bu yıl daha fazla tur rekoru kıracağız."

"Her zaman farklılıklar olabiliyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse, bu yılki yol tutuş artışı hemen belli oluyor. En hızlı tur zamanını dikkate alırsanız, geçen yılın ilk gününden daha hızlıyız. Araçların geçen yıla kıyasla geliştiğini düşünüyorum. Karşılaştırma yapmak zor ama dediğim gibi şu anda sahip olduğum yol tutuş seviyesini daha önce hiç hissetmemiştim."

"Henüz aracı zorlamadığım doğru değil. Aracı sürüyorum ve hem kendimden hem de araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Bir yarış aracı sürmeyeli uzun zaman oldu ve bu yüzden yanımda iyi bir referans olması iyi bir şey. Hızımı arttırmaya çalışıyorum. İyi zamanlar yapmam ve aracın hem yarış hem de antrenman şartlarında nasıl tepki verdiğini görmem çok önemli."

"Daniel'le çalışmaya yeni başladık ve pistteki ilk günümüz. Ama onunla çalışmak çok eğlenceli. Havalı birisi. Bence keyifli bir yıl olacak ve daha iyi olmak için bir birimizi zorlayabiliriz."

"Araçta iyi bir temele sahibiz. Bazen aracı kullanmaya başladığınızda, yapmanız gereken şeyler olduğunu hissedersiniz ama şu anda böyle bir şey yok. Her şey yolunda gidiyor. Ama elbette her zaman daha fazlasını da istersiniz."

"Şimdiye kadar testler gerçekten çok iyiydi. Güzel olan şey, sabahki programımızı herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamış olmamız. Araç çok iyi hissettiriyor. Bence başlangıç için sağlam bir temelimiz var."

"Her şey son derece iyi görünüyor ama bu sadece ilk sabah ve testler ilerledikçe neler olacağını görmek zorundayız." dedi.

Öğleden sonra direksiyona Daniel Ricciardo geçecek.