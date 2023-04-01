Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

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Russell, Avustralya GP sıralama turlarında Q3'te Verstappen'in sadece 0.236 saniye gerisinde kalırken, takım arkadaşı Lewis Hamilton üçüncü oldu ve bu sonuç sezona zor bir başlangıç yapan Mercedes için sürpriz oldu.

Her ne kadar Verstappen Pazar günkü yarışın favorisi olarak görünse de Russell, güçlü sıralama turlarının ardından eğer pole pozisyonundaki Verstappen'e erkenden atak yapma şansları olursa gidişatın değişebileceğini belirtti.

Sıralama turlarının ardından Russell, "Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız, değil mi? Kazanmaya çalışmalıyız."

"Max'in son derece hızlı olacağı bariz. Bu pistte geçiş yapmanın da zor olduğunu düşünüyorum, bu yüzden start ve ilk tur hayati önem taşıyacak."

"Ancak Red Bull'un olağanüstü bir hızı var, bu yüzden Max ile mücadele etmek çok zor olacak."

"Nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz ve sadece yarışımıza odaklanacağız. Eğer önümüze bir fırsat çıkarsa da ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in 2019'dan bu yana ilk Avustralya zaferini kazanma şansının ne kadar gerçekçi olduğu sorulduğunda Hamilton, Sergio Perez'in fren dengesi sorunuyla 3. virajda çakıllara saplanması ve Q1'de elenmesinin ardından; Verstappen'le mücadele etmek için iki araca sahip olmanın avantajını vurguladı.

Hamilton yarış beklentileri hakkında, "Bunu söylemek zor."

"Daha yarış denemesi bile yapmadım ve onlara kıyasla ne durumda olduğumuzu görmedim."

"Ama en azından bizden 0.25-0.5 saniye daha hızlı olacaklarını tahmin ediyoruz. Ama belki hava koridoruyla şansımızı deneyebiliriz."

"Belki de iki kişi olmamız ve Red Bull'un önde tek kişi olmasıyla stratejide onlara biraz baskı uygulayabiliriz, göreceğiz." dedi.