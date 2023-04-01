Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

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George Russell ve Lewis Hamilton, yarınki yarış öncesinde sıralamalarda 2. ve 3. olmayı başararak güçlü sonuç aldılar. Red Bull pilotu Sergio Perez'in ilk seansta elenmesinin ardından, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Max Verstappen'in yanında ve arkasında Mercedes pilotları olacak.

Wolff, bu hafta sonu W14'ten daha fazlasını çıkarıyor olmalarına rağmen takımın daha büyük resme odaklanması ve planladığı büyük güncelleme üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Bence mani ve depresyon arasında gidip gelmemeye, mantıklı düşünmeyi sürdürmeye dikkat etmeliyiz."

"Bugün gördüğümüz şey, araçta açığa çıkarılabilecek çok fazla potansiyel olduğu yönündeydi, bu açık, ancak uzun vadede doğru kararlar almamız gerekiyor."

"Ve bu açıdan, sahip olduğumuz paketle en iyi yarışı çıkarmaya devam edeceğiz. Bunun dar gövdeli veya geniş gövdeli olması fark etmez. Sadece aracın en iyi noktası için daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var." dedi.

Konsept değişikliği planının arkasında durup durmadığı sorulduğunda Wolff, şu ana kadar iyi performans göstermelerine karşı bir sonraki yarışta her şeyin tam tersine gidebileceğini vurguladı.

Wolff, "Tam olarak kaçınmamız gereken dalgalanmalar bunlar. Çünkü açıkçası bugün çok iyi bir sıralama turu sergiliyorsunuz ve yarış coşkuya dönüşüyor ve biz, 'Tamam, düşündüğümüz her şey yanlıştı, hadi aracı geliştirmeye devam edelim' diyoruz ancak sonra bir sonraki kötü sonuç geldiğinde bunun tam tersini düşünürsünüz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Yani aracın nasıl görünmesi gerektiğine dair hiçbir dogmamız olmadı. Tam olarak nerede yanlış yaptığımızı biliyoruz."

"Ayrıca araçta bazı iyi şeyler olduğunu da biliyoruz. Özellikle hafta sonu boyunca her adımı doğru atarsak, araçta ne varsa ortaya çıkarabiliriz, bunu görebilirsiniz." dedi.

Her şeye rağmen Wolff, Melbourne'deki sıralamalarda Aston Martin ve Ferrari'leri geçmelerinin hoş bir sürpriz olduğunu kabul ediyor.

Wolff, "Sakin bir şekilde oynayabilir ve 'hepsi beklediğimiz gibiydi' diyebilirdim. Ama öyle değil. Bence bu sporda sevmeniz gereken şey, yaşadığınız tüm düşüşlerle birlikte bazı zirvelerin de olması."

"Ve açıkçası olmak istediğimiz yerde değiliz. Önlerde mücadele etmek istiyoruz ancak 2. ve 3. bitirmek kesinlikle bu hafta sonu beklediğimizden çok daha fazlaydı." dedi.

Wolff, son olarak bu hafta sonu sıkıntı olan lastikleri çalıştırma mevzusunda iyi iş çıkaran mühendislerini övdü.

Wolff, "Bence buradaki ekip, araçtan maksimumu çıkarma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Bence lastikler konusunda harika bir iş çıkardık ve iki sürücümüz üstüne düşeni yaptı. Araç üstü görüntülerde, aracın sürüşünün hâlâ zorlu olduğunu görebilirsiniz."

"Aston Martin veya Red Bull ile gördüğünüz kadar kolay değil. Ancak aracı o bıçak sırtında dengeliyorlar ve bugün bu performansı çıkarmayı başardılar."

"Bence bugün özellikle iyi olan şey, takımın sıralama turlarının yapısına, hızlı turları ne zaman atacağına karar vermedeki çevikliğiydi."

"Lastikler de dahil olmak üzere mekanik ayar grubunun iyi bir iş çıkardığını ve sürücülerin de açıkçası yapmaları gereken şeyi yerine getirdiğini düşünüyorum." dedi.