Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

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Geçen sezon bu pistte yarışı kazanan Leclerc, Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından pole pozisyonundaki Max Verstappen'in 0.637 saniye gerisinde bir tur attıktan sonra yedinci sıraya yerleşirken, takım arkadaşı Sainz beşinci sıradan start alacak.

Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un aksine bu hafta sonu için güncellenmiş aero parçaları kullanmamayı tercih ederken; Leclerc 'kötü bir sürüş sergilediğini' söyleyerek yetersiz sonucunun sorumluluğunu üstlendi.

Leclerc, "Q1 ve Q2'de iyi değildim, iyi sürmüyordum. Her şeyi bir araya getiremedim, yani bu benim hatamdı."

"Q3'te biraz daha iyiydim ve araç içinde her şeyi bir araya getirebileceğimden oldukça emindim."

"Ancak ne yazık ki, Q3'ün ikinci turunda ne olduğunu bilmiyorum, Carlos'la bir iletişimsizlik mi oldu yoksa başka bir şey mi?"

"Kendimi ilk sektör boyunca onun arkasında buldum ki bu hiç de iyi değildi."

"Bu durumları iyileştirmeye çalışmak için toplantıda bunu konuşacağız." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, Sergio Perez'in çakıl havuzuna çıkması nedeniyle kırmızı bayrak çıkan ve yağmur tehdidi olan Q3 ile ilgili olarak şunları söyledi: "Oldukça zordu ama dürüst olmak gerekirse, oldukça rekabetçi olduğumuzu hissediyorum. Ancak Q3'ün ilk turunda da her şeyi bir araya getiremedim."

"Bu biraz benim hatam çünkü Q3'te attığınız turlarda her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor."

"Daha iyi bir iletişim kurarak bunu optimize edebilirdik. Ama ben de bugün harika bir iş çıkarmadım."

Leclerc, Ferrari'nin Suudi Arabistan'daki durumundan daha kötü olmadığını, yarışta Mercedes ve Aston Martin'e ayak uydurmasının mümkün olduğunu söyledi.

Leclerc bu performansının bir defaya mahsus olduğunu, 0.2-0.3 saniye geride oldukları için üçüncü ya da dördüncü olabileceğini; ancak kendisi hata yaptığı için araç konusunda 'panik' yapmalarına gerek olmadığını söyledi.

Leclerc şöyle devam etti: "Sürüş tarzımdan pek memnun değilim."

"Ama geride kalmamız konusunda panik yapmıyorum, 0.2-0.3 saniye gerideydik çünkü sadece daha iyi sürmem gerekiyordu."

"Araç o kadar da kötü değildi, hissiyatı aslında oldukça iyiydi."

"Bu hafta sonu yaptığımız değişikliklerin bir kısmı da yarış tempomuzu daha iyi hale getirmekti."

Trafiğe yakalandığı ve lastiklerinin çok fazla soğuduğu kötü bir hazırlık turunun ardından Sainz, takımın yarışa odaklandığını belirtti.

Sainz, "Oldukça rahatım. Araç hissiyatı konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Dünden beri oldukça fazla değişiklik yaptık, özellikle yarış için aracı geliştirmeye çalıştık." dedi.