Russell: "Asfalttan şikayet edenler var ama ben hafta sonunu dört gözle bekliyorum"

Mercedes yer etkili çağın ilk iki yılında beklediğinin altında performans sergilediği için W15'te tasarım felsefesi değişikliğine giderek 2024 sezonuna başlamıştı.

Ancak Mercedes, sezonun geride kalan dört yarışında da bekleneni veremedi. Red Bull ve Ferrari'nin arkasında kalan takımın, McLaren ve Aston Martin ile çekişebileceği düşünülüyordu. Görünüşe göre McLaren'in de arkasında kalan Mercedes, Aston Martin'e de sırasını kaybetmek istemiyor.

Japonya'da Fernando Alonso'nun arkasında 7. sırada damalı bayrağı gören George Russell, geçtikleri zor dönemde herkesin yaptığı işe odaklanarak ileriye dönük adımlar atılabileceğini söyledi.

Russell, "Bence herkesten önce kendinize bakmak her zaman çok önemlidir."

"Hepimiz kendi alanlarımıza odaklanmalıyız. Bizler sürücüyüz, bizim işimiz aracı mümkün olduğunca hızlı sürmek ama aynı zamanda yarış aracından istediğimiz gelişmeler konusunda takımı yönlendirmeye yardımcı olmak."

"Bu yüzden simülatörde çok zaman geçiriyoruz. Bir önceki hafta sonunda neyi daha iyi yapabileceğimizi, ileriye dönük olarak araçla ne yapmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz."

"Orta ve uzun vadede değiştirilmesi gerekenler neler. Yani bir sürücü olarak her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz, ancak bu bir tür insan ve makine birleşimidir." dedi.

2025 sezonu için henüz Russell'ın takım arkadaşı Mercedes tarafından belirlenmedi. 2025'teki boş koltuk hakkındaki yorumları sorulan Russell, "Yanlış kişiye soruyorsunuz."

"Ama biliyorsunuz ki Kimi bu hafta Mercedes için piste çıktı ve kendisi için testler yaptı. Bence bu her zaman Kimi ile ilgili planın bir parçasıydı, harika bir sürücü ve geçmişte çok başarılı oldu."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ama tabii ki karar Toto'ya ait ve ben sadece sürüşüme odaklanıyorum." dedi.

Pilotların bir kısmının şikayetçi olduğu yeni asfalt hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Russell, "Dürüst olmak gerekirse çok emin değilim."

"Ama herkes için aynı şey geçerli. Elbette bazıları sadece 60 dakikalık bir antrenman seansı olmasından memnun değildi."

"Biz çok özel bir spor dalıyız. Bu bağlamda, bir futbolcunun ya da profesyonel tenisçinin büyük bir maça çıkmadan önce sadece 60 dakika antrenman yaptığını asla göremezsiniz."

"Ama biliyorsunuz, bu herkes için aynı. Bence bu heyecana heyecan katıyor. Bu zorluklara uyum sağlamamız gerekecek. Şahsen ben bunu dört gözle bekliyorum." dedi.

Çin GP'sinde bu hafta sonu sezonun ilk sprint yarışı yapılacak. Uzun süre yarışılmayan bir pistte sprint yarışı yapmanın zorlukları sorulduğunda Russell, "Kesinlikle hiç kimse için yeterli zaman olmayacak."

"Ama gerçek şu ki, hepimiz aynı gemideyiz. Yarışa girerken çok sayıda soru işareti olacak."

"Brezilya 2022'de olduğu gibi doğru yaptığımız ve yarışı kazandığımız sprint yarışı hafta sonlarımız oldu. Diğerleri o hafta sonu bazı şeyleri yanlış yapmıştı. ama bizim de doğru yapamadığımız şeylerin olduğu başka hafta sonlarımız da oldu."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bence bu lastiklerin ne kadar hassas olduğu, araçların bir piste giderken doğru aralığı yakalayabildiği ve yarışın ne kadar iniş çıkışlı olacağını bilmiyorsunuz."

"Bazı sürprizler olabilir ama bence bu artık sporun bir parçası. En azından benim için, neler getireceğini görmek için oldukça heyecanlıyım." dedi.

Markalar şampiyonasındaki durumları hakkında görüşleri sorulan Russell, "Günün sonunda, Formula 1 şu anda son derece rekabetçi, sanırım en iyi ikinci pozisyon için savaşan dört takım görmeyeli uzun zaman olmuştu."

"Tabii ki Red Bull herkesin biraz önünde ve rahat bir pozisyonda."

"Biz de elbette bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Herkes kendini geliştirmek için son derece motive. Geçtiğimiz birkaç yılda hatalar yaptık."

"Lewis'in de dediği gibi, geriye dönüp baktığımızda bazı şeyleri daha farklı yapabileceğimizi biliyoruz."

"Ancak sadece buraya odaklanabiliriz ve şimdi güncellemere odaklanabiliriz. Sadece dört yarış oldu. Son üç yarışın hepsi birbirine çok benzeyen pistlerdeydi."

"Bu hafta sonunun ise nasıl olacağımızı zaman gösterecek. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Takımın bunu başarmak için canla başla çalıştığına inanıyorum." dedi.

Geçtiğimiz hafta Aston Martin ile sözleşme imzalayan Fernando Alonso gridin en yaşlı ismi olmaya devam edecek. En son 2013'ta galibiyet alan Alonso'nun tekrar kanzanmasını isteyip istemediği sorulduğunda Russell, "Bence daha fazla Grand Prix kazanmayı hak eden pek çok pilot var ve şampiyonluk için mücadele etmeyi hak eden pek çok pilot var."

"Lewis ve Max'i iki örnek olarak ele alırsak, Lewis yarışları domine ediyordu. Max ise yarış galibiyeti kovalıyordu ve şimdi durum tam tersine döndü."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu Max'in bir gecede aniden harika bir sürücüye dönüşmesi ve Lewis'in de özelliklerini kaybetmesiyle ilgili değil."

"Bu sadece sporun ve kuralların değişmesinden kaynaklanıyor."

"Fernando griddeki en iyi sürücülerden biriydi. Charles, Lando, Lewis ve Max ile aynı şekilde mücadele etmeyi hak ediyor."

"Hepimiz şampiyonluk ve zaferler için mücadele etmeyi hak ediyoruz ve sporun ulaşmasını istediğiniz ideal nokta da bu. Dolayısıyla Fernando bahsettiğim sürücülerden ne daha fazlasını ne de daha azını hak ediyor." dedi.