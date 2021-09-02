Rosberg: "Mercedes, Russell'ın gelişiyle 'daha hararetli' olabilir"

Mercedes, önümüzdeki haftalarda Lewis Hamilton'ın yanında George Russell'ın mı yoksa Valtteri Bottas'ın mı yarışacağını açıklayacak. Fakat koltuğun Russell'a gideceği neredeyse kesin gibi.

Mercedes, 2016'da şampiyon olan Nico Rosberg'in emekli olmasından sonra Bottas'la anlaşmıştı ve Mercedes 2017'den bu yana aynı kadro ile devam ediyor.

Hamilton ve Rosberg, üç yıl arka arkaya birbirleriyle şampiyonluk savaşı verdiler ve bunların ikisinde kazanan son yarışta belli oldu. Bu da yıl boyunca ikili arasındaki tansiyonun yükseldiği anlamına geliyordu. Hatta birden fazla kez temas da yaşadılar.

Rosberg'in ayrılığı sonrası Mercedes'in takım içi dinamikleri değişti ve Hamilton/Bottas ilişkisi çok daha samimiydi. Mercedes, Bottas'ın 2017'de takıma katılmasından bu yana her sezon şampiyon oldu.

Hamilton, Bottas'ı F1'deki "en iyi takım arkadaşı" olarak yorumlamıştı ve açıkça Fin pilotun takımda kalmasını istediğini belirtmişti.

Bu hafta sonu Zandvoort'ta yapılacak Hollanda Grand Prix'sinden önce Motorsport.com'a konuşan Rosberg, her iki sürücünün de koltuğu hak ettiğini fakat Russell'ın takıma gelişinin heyecanı artırırken takım içerisindeki hararetin de artmasına neden olacağını belirtti.

Rosberg, "Valtteri ve George'un her ikisi de o koltuğu hak ediyor."

"Valtteri, Mercedes aracında gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Elbette bu yıl işler yolunda gitmedi ama genel olarak Mercedes'in istediği işi yaptı."

"Bakalım ne karar verecekler? Valtteri, Mercedes için daha kolay bir seçim olurdu çünkü neye ihtiyaç duyduğunuzu biliyorsunuz. George belki biraz daha heyecan verici bir karar olur."

"Eğer George'u alırlarsa, Mercedes'teki iç savaş farklı olacak ve potansiyel olarak daha hararetli hale gelecek." dedi.

George Russell, Williams, 2nd position, celebrates on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell'ın takıma gelişiyle beraber bunun, Hamilton ile yaşadığına benzer bir gerginliğe yol açıp açmayacağı sorulduğunda Rosberg, "Açıkçası hiçbir fikrim yok."

"Eğer bir gün Lewis'in yanına geçerse, böyle bir durumda nasıl davranacağını tahmin etmek gerçekten imkansız."

"Bu uç bir şey, tamamen uç çünkü kendinizi aniden her hafta sonu yarış kazanabilecek bir aracın içinde buluyorsunuz ve son sekiz yıldır o takımda olan tüm zamanların en iyi sürücüne karşı savaşıyorsunuz."

"Bu çok uç bir durum. Yani bir takım arkadaşı olarak birisiyle başa çıkıp çıkamayacakları sürücüden sürücüye değişiyor." cevabını verdi.