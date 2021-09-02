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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Bianchi kazasına dikkat çeken Hakkinen, FIA'nın yarışmama kararının doğru olduğunu düşünüyor

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Çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Jules Bianchi'nin 2014'teki ölümcül kazasına atıfta bulundu ve FIA'nın Spa'da yarışma kararını destekledi.

Bianchi kazasına dikkat çeken Hakkinen, FIA'nın yarışmama kararının doğru olduğunu düşünüyor

Hakkinen, 2014 yılında Jules Bianchi'nin ölümcül kazasını örnek gösterdi ve FIA'nın Spa-Francorchamps'da yarışmama kararının doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bianchi, 2014 yılında sağanak yağışlı bir Japonya Grand Prix'sinde ölümcül şekilde yaralandı, pistten çıktıktan ve Adrian Sutil'in kaza yapan Sauber'ini kaldıran bir çekiciyle çarpıştıktan sonra bilinci bir daha yerine gelmedi.

Unibet'deki bloguna yazan Hakkinen şu ifadeleri kullandı: ''Güvenlik için doğru kararlar verilmesinin büyük bir destekçisiyim, yani bence yarış direktörü Michael Masi, Pazar günü Spa-Francorchamps'daki yarışı devam ettirmemekte doğru karar verdi.''

''Eğer tam bir yarış yapılsaydı neler olabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyordu ve bir sürücü veya bir izleyici yaralanabilirdi veya daha kötüsü olabilirdi. Bu durumda 2021 Belçika Grand Prix'si hakkında başka tartışmalar yapıyor olurduk.''

''Açık olayım, FIA ve takımlar her sene güvenliği geliştirmede harika bir iş çıkarıyor ancak Formula 1 temel olarak tehlikeli bir aktivite olarak kalmaya devam ediyor. 1995 yılında Adelaide'da hayatımı neredeyse kaybediyordum yani kendi tecrübelerimden yola çıkarak konuşabiliyorum''

Hakkinen, ilk McLaren takım arkadaşı Ayrton Senna'nın Imola'da öldüğünü ve daha sonra FIA'nın yaptığı güvenlik devriminin ardından Bianchi'ye kadar başka ölüm olmadığını da belirtti.

''Jules Bianchi'nin, Suzuka'daki 2014 Japonya Grand Prix'sinde gerçekleşen ciddi kazası bu güvenlik rekorunu bozdu. Yaralanmasının ardından ölmesi, yeni jenerasyon F1 sürücülerine, takım üyelerine ve taraftarlara bu sporun vahşi olabileceğini gösterdi.''

''Bianchi'nin kazasına birçok şey neden oldu, buna Adrian Sutil'in Sauber'inin ve Jules'un Marussia'sının pist dışına çıkıp suya çarptıktan sonra pistin etrafında sürüklenmeleri de dahildi. Kuruyan bir pistte su birikintisi çok büyük bir risk.''

''Bir araç kızaklama yaptığı zaman kontrolünüz sıfıra iniyor, frenleyemiyorsunuz, yön veremiyorsunuz. Bu da Spa'da tüm gün yağan yağmurlu koşulların neden bu kadar tehlikeli olduğunu açıklayan faktörlerden biri. Yağmur pistte durmadığı zaman, su boşaltılamaz. Mevcut F1 araçlarının ortalama 1000 beygir gücü var, 752 kg ağırlığındalar ve sprey etkisi yaratan çok komplike aerodinamikleri var.''

''Gerçekten, ne Spa'da ne de başka bir pistte saatte 300 kilometre hızla giderken kızaklama yapmak istemezsiniz. F1 sürücüleri yarışmak istiyor, buna yağmurlu koşullar da dahil. Ancak Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Fernando Alonso gibi sürücüler yarışın imkansız olduğunu fark ettiğinde, onlar dinlenmeli.''

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