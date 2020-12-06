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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Ricciardo "Sakhir GP'nin anahtarı 'sabretmek' olacak"

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Ricciardo "Sakhir GP'nin anahtarı 'sabretmek' olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Renault Formula 1 Pilotu Daniel Ricciardo herkesin heyecanla beklediği Bahreyn’in dış oval pistinde gerçekleşecek bugünkü Sakhir GP için anahtarın ‘sabır’ olduğunu söyledi.

Renault F1 pilotu Ricciardo, kısa tur süresinin yarışı pilotlar için daha aceleci hale getireceği ve aynı zamanda pit duvarının doğru kararları alması için baskı altında olacağı yarışa 7. sıradan başlayacak.

Avustralyalı pilot, Cumartesi günkü F2 yarışının kendisine, F1 yarışının nasıl gelişebileceğine dair iyi fikirler verdiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Ricciardo, “İster güvenlik aracı pistteyken, isterse de pitteyken olsun tüm takım çağrıları üzerinde büyük bir baskı olacak. Eğer çağrılar için geç kalınırsa herkesin çok hızlı reaksiyon vermesi gerekecek.”

“F2’yi izledim, oldukça çılgın bir yarıştı. Yarın muhtemelen sabırlı olmamız gereken, kendimizi çok kaptırmadan bir şekilde doğru anı seçmemiz gereken bir yarış olacak. Bazı anlarda birden çok DRS göreceğimizi düşünüyorum.”

“Muhtemelen sabrın gerekli olduğu yer burası. Stratejiyle doğru zamanı kovalamak mı yoksa lastikleri biraz daha zorlayarak saldırmak mı gerek bilemiyorum, göreceğiz.” dedi.

Beklenmedik şekilde gelişen Hamilton’ın yokluğunun bir fırsat yaratıp yaratmayacağı sorulduğundaysa, “Açıkçası biz F2 değiliz. Agresif olmadığımız tek pit stoplu bir yarış mı yoksa agresif iki pit stoplu bir yarış mı olacak göreceğiz.”

“Orada George (Russell) olacak. Yeterli antrenman yapabildi mi emin değilim bu yüzden yarışı kaçıncı sırada tamamlayacak bilemiyorum.”

“Max (Verstappen) ile birlikte Leclerc de var. F1’de geçirdikleri kısa sürede paylaştıkları güzel anlar var.”

“Çok şey olabilir. Pazar gününün bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Başlangıç pozisyonun ne kadar bir avantaj olsa da yarış süresince olacağını düşündüğüm ‘Tamam, derin nefes al ve sabır ol.’ anları da sana yarışı kazandırması için aynı şekilde önemli."

Ricciardo son turdaki ‘gizemli’ tempo düşüşünden sonra sıralama turlarını 7. sırada tamamlamış olmasını da hayal kırıklığı olarak nitelendiriyor.

“Q3’te belli bir zaman sonra gerçekten devam edemedim. Yol tutuşu kaybettiğimi hissettiğim zorlu bir mücadele gibiydi.”

“Bazıları Q3’te daha çok zaman geçirdi ama çoğunun Q2’deki tur zamanlarının daha iyi olduğunu hissettiklerini söyleyebilirim. Yani her şey şimdilik biraz gizemli.”

“7. sıra tamam, paçayı yine de kurtardık ama 5.lik muhtemelen oradaydı. Olsun, yine de 7. sırayla iyi şeyler yapabiliriz.”

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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