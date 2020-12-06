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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Resmi: Grosjean, Abu Dhabi GP'ye katılamayacak!

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Resmi: Grosjean, Abu Dhabi GP'ye katılamayacak!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Romain Grosjean, elindeki yanıkların tedavisi için evine dönmeyi tercih etmesinin ardından Abu Dhabi'deki son yarışa katılamayacak.

Grosjean geçen pazar Bahreyn Grand Prix'sinin ilk turunda korkutucu bir kaza yapmış ve 50G'lik bir kuvvete maruz kalmıştı. Alev alan araçta 28 saniye kalan ve sonrasında çıkmayı başaran Fransız sürücünün ellerinin dış kısmında yanıklar oluştu.

Grosjean bu hafta sonu yapılacak Sakhir Grand Prix'sinde zaten yer almayacağını açıklamıştı ancak Abu Dhabi GP'de yarışabileceğine dair umutlar vardı.

Fakat pazar günkü ikinci Bahreyn yarışından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan Haas, Grosjean'ın Abu Dhabi'de yarışmayacağını, bunun yerine yanıklarının tedavisi için İsviçre'ye döneceğini açıkladı.

Fransız pilotun yerini bir kez daha yedek pilot Pietro Fittipaldi alacak.

Grosjean, “Abu Dabi'deki son yarışıma katılamayacağımı ve takımla beraber orada olmayacağımı bilmek beni üzüyor."

"Elimi tedavi edebilmek için doktorla elimizden geldiğince uğraştık, ancak yarıştığım takdirde bunu getireceği risk çok büyük."

"Böylece yarışmama kararı verdik. Hayatımın en zor kararlarından biri ama belli ki en akıllıca olanlardan biri."

"Takımı özleyeceğim ama onları her zamanki gibi destekleyeceğim." dedi.

Grosjean, Abu Dhabi'deki son yarışta yer alamaması halinde F1 aracıyla özel bir test yapmak istediğini söylemişti ve Toto Wolff, Mercedes'in bu teklife açık olduğunu söylüyordu.

Haas takım patronu Gunther Steiner, "Romain'in Haas ile son yarışını kaçıracak olmasından ötürü doğal olarak çok üzgünüm."

"Ancak, tedavisi ve geçen Pazar günkü olaydan sonra iyileşmeye devam etmesi için en doğrusunun yapılması konusunda hemfikiriz."

Grosjean, 2016'dan bu yana Haas ile yarışıyordu.

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Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team

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