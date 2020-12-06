Sainz: "Russell'ın temposu bize, F1'in eksik olduğu alanı gösteriyor"

Russell, Formula 2 şampiyonluğunun ardından Williams'la F1'e adım attı ve şimdiye kadar Robert Kubica/Nicholas Latifi gibi takım arkadaşlarına karşı büyük bir üstünlük kurdu. Ancak bu süreçte tek bir puan dahi alamadı.

Lewis Hamilton'ın yokluğuyla beraber Mercedes'in kapıları Russell için açılırken, İngiliz pilot hiç bilmediği bir araçla sıralama turlarında 0.026 saniye geride ikinci oldu.

Rakip sürücülerin çoğu Russell'ın performansına şaşırmadıklarını söyleseler de Sainz, araçlar arasındaki farkların sürücülerin yeteneklerini göstermesini engelleyecek kadar büyük olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Sainz, "Bu, Formula 1'in araçlar arasında 2 saniye fark olmasıyla hangi konuda eksik olduğunu gösteriyor. Tüm grid 0.3 saniye ile ayrılırsa o zaman yetenekler ön plana çıkar."

“Her hafta sonu 15. sıra için savaşan bir adamı, aniden yarış kazanan bir araca koyduğunuzda, pole pozisyonunun sadece 0.026 saniye ardında kalması utanç verici."

"Benim için bu, F1'in tam olarak nerede eksik olduğunu gösteriyor, eğer mücadele alanını biraz daha düzleştirebilir ve sürücünün daha fazla fark yaratmasına izin verirseniz, o zaman kesinlikle daha inanılmaz bir gösteri ortaya çıkar."

"Şu anda, tempo olarak bir saniye ya da iki saniye geride olan sürücülerin, kişisel olarak fark yarattıkları son 0.1 veya 0.2 saniyelik dilimleri göremiyorsunuz." dedi.

Sainz'ın takım arkadaşı Lando Norris ise, F1 gridindeki yetenek kalitesiyle beraber pek çok sürücünün, Russell'ın bu hafta sonu yaptığı şeyi yapabileceğini fakat Hamilton'ın yaptıklarını az sayıda sürücünün yapabileceğini söyledi.

"Hepimiz araçları son derece hızlı sürebiliriz ve belki de bu, George'a ve muhtemelen diğer pek çok sürücüye uyan bir araç."

“Bir şampiyonluk kazanmak istiyorsanız, bir Mercedes'te olmanız gerekiyor. Bu yüzden pek çok sürücünün benzer bir şey yapabileceğini ve bazı yarışlarda Valtteri'ye karşı yarışabileceğini veya Lewis'le mücadele edebileceğini düşünüyorum."

“Ancak Lewis'in, hafta sonlarının çoğunda tutarlı şekilde pole pozisyonunda olabilme ve hatasız ya da kusursuz yarışlar çıkarma gibi pek çok özelliği var. Bence bunlar onun sahip olduğu etkileyici özellikler."

"Bence Abu Dhabi'ye giderseniz, belki de biraz farklı bir hikaye görürsünüz. Sanırım bu dört virajlı bir pist! Yani bir sürücünün yeni bir araca atlayıp özel bir şey yapmasının biraz daha kolay olduğu bir pist varsa, muhtemelen burasıdır."

"Yani George'un önümüzdeki hafta sonu Abu Dhabi'de Mercedes'te olup olmayacağını, eğer olursa aynı hikayenin olup olmayacağını, daha hızlı gidip gitmeyeceğini ya da biraz daha fazla mücadele edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak. Sonuçta Mercedes'i Valtteri'nin sahip olduğu gibi avucunun içi gibi bilmiyor."