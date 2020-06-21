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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'a geçişi daha fazla erteleyemezdim"

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Ricciardo: "McLaren'a geçişi daha fazla erteleyemezdim"
Ekleyen:
21 Haz 2020 15:30

Renault F1 pilotu Daniel Ricciardo, 2021 için McLaren'la anlaşmadan önce biraz daha bekleyebileceği yönündeki iddiaları önemsemedi ve beklemesi durumunda bu fırsatı kaçırabileceğini söyledi.

Ricciardo, Carlos Sainz'ın Ferrari'de Sebastian Vettel'den boşalan koltuğa geçeceğinin netleşmesi üzerine McLaren'da ondan boşalan koltuğa geçme konusunda anlaşmaya vardı. Ricciardo, McLaren'da bir fırsat doğunca, onu kaybetmemek için doğrudan anlaşmaya vardı.

Bazı eleştirmenler Ricciardo'nun Renault'nun 2020 performansını tam olarak görmeden böyle bir karar vermesini eleştirdi. Ricciardo, geciken sezon nedeniyle yarışlar başlasa dahi net görüntüyü ancak 1-2 ay sonra alabileceklerini, bu yüzden çıkan fırsatı kaçırmak istemediğini söyledi.

F1 Podcast'e konuşan Ricciardo, "Vettel'in açıklaması ya da Ferrari ile ilgili haberler her şeyi hızlandırdı. Sonrasında Carlos'la ilgili haberler ve diğer her şey çok hızlı takip etti."

"Daha zaman var gibi görünse de, çok zaman olduğunu düşünmüyorum."

"Yarışlar temmuz ayında başlasa dahi o dönemde her şeyden % 100 emin olamayacağımızı düşünüyordum. İlk bir iki yarışta performansların nasıl olacağını hemen anlayamayız."

"Herkesin ne durumda olduğunu görmek için Ağustos ya da Eylül ayına kadar beklememiz gerekecek. Bu durumda istediğiniz şeyin olması için çok geç olabilirdi." dedi.

Ricciardo, Renault'dan ayrılık kararının kolay olmadığını, 2019 performanslarını değerlendirip ve McLaren'ın gelecek seneki paketinin olası gücünü tahmin ederek karar verdiğini söyledi.

Ricciardo, "Açıkçası konuştuğunuz takımdan aldığınız izlenim önemli. Hiç yarış olmadan, geçen sene dışında herhangi bir veri olmadan mevcut durumda ancak hislerinize güvenmeniz lazım."

"Açıkçası geçen seneye dönüp baktığımda, onların en çok ses getiren takım olduğunu söyleyebilirim."

"Mercedes yine şampiyon oldu ancak en büyük adımı atan takım McLaren'dı. Bu onlar için cesaret vericiydi. Bunu temel aldım."

"Ve gelecek için neler hissettiğime baktım. Onlar güç ünitesini değiştirecekler. Şu anda konuşurken dahi çok zor çünkü asla kolay bir karar değildi. 2020'den herhangi bir veri olmaması, durumu daha da zorlaştırdı." dedi.

Kararında kilit noktanın ne olduğunun sorulması üzerine Ricciardo, "Dürüst olacağım, tek bir faktör etkili olmadı."

"2018'deki Red Bull kararına göre daha farklıydı. Red Bull'da uzun zamandır yer alıyordum. Onlarla çok denedik ve yarışlar kazandık ancak şampiyon olamadık."

"O zaman 'Tamam, artık değişikliğe ihtiyacım var' dedim. Bu sefer daha kolay bir karar olmadı. Geçen sene istediğimiz sonucu alamadık ancak aynı şekilde kazanmayı da beklemiyorduk. Kolay bir karar değildi. Zaman sonucunu gösterecek." dedi.

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Seri Formula 1
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Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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