F1 tarihinde bugün: 21 Haziran

1953

Belçika GP sıralama turlarını Juan Manuel Fangioilk sırada tamamladı ve Maserati'ye F1'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.

Yarışı Ferrari sürücüsü Alberto Ascari kazandı. Luigi Volleri ikinci ve Juan Manuel Fangio üçüncü oldu.

Slider Liste Alberto Ascari, Ferrari 500 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1969

Jochen Rindt'in Lotus ile pole pozisyonundan başladığı Hollanda GP'yi 24.5 saniye farkla Jackie Stewart kazandı.

Rindt, 90 turluk yarışın henüz 16. turunda yarış dışı kaldı. Jo Siffert ikinci ve Chris Amon üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Damalı bayrak: Jackie Stewart, Matra MS80 Ford 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, Eagle AAR101-Climax 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images John Surtees 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1970

François Cevert, Peter Gethin ve Clay Regazzoni gibi isimlerin ilk yarışı olan 1970 Hollanda GP'de pole pozisyonunu Jochen Rindt kazandı ve ertesi gün de zafere ulaştı.

Jackie Stewart, 30 saniye geride ikinci olurken, Jacky Ickx üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jochen Rindt, Lotus 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Dan Gurney 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Bette Hill 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Henri Pescarolo, Matra MS120 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ronnie Peterson 5 / 5

1981

1981 İspanya GP sıralama turlarını Jacques Laffite ilk sırada tamamladı ve kariyerinin 100. yarışına ilk sıradan başladı.

Ancak Ertesi gün Gilles Villeneuve 0.211 saniye farkla Laffite'yi mağlup ederek zafere ulaştı.

Laffite ikinci ve John Watson üçüncü oldu. Bu üç isim sadece 0.5 saniye içinde dizildi.

Slider Liste Yorgun yarış galibi Gilles Villeneuve, Ferrari, Jaques Laffite, Ligier, John Watson, McLaren 1 / 12 Fotoğraf: Sutton Images John Watson, McLaren MP4 2 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Elio de Angelis, Lotus 87-Ford Cosworth 3 / 12 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Arrows A3 4 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK 5 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Gilles Villeneuve, Ferrari 6 / 12 Fotoğraf: LAT Images 70 tur boyunca liderliği elinden bırakmaya Gilles Villeneuve, 6. ve son F1 zaferini kazanıyor 7 / 12 Brian Henton, Toleman TG181 8 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK 9 / 12 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth 10 / 12 Fotoğraf: LAT Images Didier Pironi, Ferrari 126CK 11 / 12 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, Renault RE30 12 / 12 Fotoğraf: LAT Images

1987

Williams pilotu Nigel Mansell'ın pole pozisyonundan başladığı 1987 Amerika yarışında zafer Ayrton Senna'nın oldu.

Piquet 33 saniye geride kalıp, ikincilikle yetindi. Podyumu ise Alain Prost tamamladı.

Slider Liste Ayrton Senna, Lotus, Nelson Piquet, McLaren, Alain Prost, McLaren 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Damalı bayrak: Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2009

Sebastian Vettel, 2009 Britanya GP'yi pole pozisyonundan başlayıp kazanmayı başardı.

Mark Webber ikinci olup Red Bull'a dubleyi getirirken, Brawn GP pilotu Rubens Barrichello podyumu tamamlayan isim oldu.

Slider Liste Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 1 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 3 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP 5 / 7 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP 6 / 7 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Adrian Newey, Red Bull Racing Teknik Şefi, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP 7 / 7 Fotoğraf: Sutton Images

2015

2015 Avustralya GP'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, ilk turda Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'nun karıştığı büyük bir kaza yaşandı. İki pilot da sorunsuz şekile araçtan indiler.

Yarışta zafer Nico Rosberg'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor 2 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor 3 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor 4 / 9 Fotoğraf: XPB Images Start: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, lider 5 / 9 Fotoğraf: Alex Galli Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın startı 6 / 9 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda ile üçüncü Felipe Massa, Williams 7 / 9 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W06 8 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Felipe Massa, Williams 9 / 9 Fotoğraf: Sutton Images

Hayatını kaybedenler

Formula 1'de 27 yarışa çıkan Pier Courage, Pays-Bas yarışında geçirdiği kazanın ardından 21 Haziran 1970'te, -henüz 28 yaşında- hayatını kaybetti.

Katıldığı 27 yarışta iki podyum elde etmişti.