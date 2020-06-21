F1 tarihinde bugün: 21 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1953
Belçika GP sıralama turlarını Juan Manuel Fangioilk sırada tamamladı ve Maserati'ye F1'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.
Yarışı Ferrari sürücüsü Alberto Ascari kazandı. Luigi Volleri ikinci ve Juan Manuel Fangio üçüncü oldu.
Alberto Ascari, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1969
Jochen Rindt'in Lotus ile pole pozisyonundan başladığı Hollanda GP'yi 24.5 saniye farkla Jackie Stewart kazandı.
Rindt, 90 turluk yarışın henüz 16. turunda yarış dışı kaldı. Jo Siffert ikinci ve Chris Amon üçüncü sırada finiş gördü.
Damalı bayrak: Jackie Stewart, Matra MS80 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, Eagle AAR101-Climax
Fotoğraf: LAT Images
John Surtees
Fotoğraf: LAT Images
1970
François Cevert, Peter Gethin ve Clay Regazzoni gibi isimlerin ilk yarışı olan 1970 Hollanda GP'de pole pozisyonunu Jochen Rindt kazandı ve ertesi gün de zafere ulaştı.
Jackie Stewart, 30 saniye geride ikinci olurken, Jacky Ickx üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.
Podyum: Yarış galibi Jochen Rindt, Lotus
Fotoğraf: Sutton Images
Dan Gurney
Fotoğraf: LAT Images
Bette Hill
Fotoğraf: LAT Images
Henri Pescarolo, Matra MS120
Fotoğraf: LAT Images
Ronnie Peterson
1981
1981 İspanya GP sıralama turlarını Jacques Laffite ilk sırada tamamladı ve kariyerinin 100. yarışına ilk sıradan başladı.
Ancak Ertesi gün Gilles Villeneuve 0.211 saniye farkla Laffite'yi mağlup ederek zafere ulaştı.
Laffite ikinci ve John Watson üçüncü oldu. Bu üç isim sadece 0.5 saniye içinde dizildi.
Yorgun yarış galibi Gilles Villeneuve, Ferrari, Jaques Laffite, Ligier, John Watson, McLaren
Fotoğraf: Sutton Images
John Watson, McLaren MP4
Fotoğraf: Sutton Images
Elio de Angelis, Lotus 87-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Arrows A3
Fotoğraf: Sutton Images
Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK
Fotoğraf: Sutton Images
Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
70 tur boyunca liderliği elinden bırakmaya Gilles Villeneuve, 6. ve son F1 zaferini kazanıyor
Brian Henton, Toleman TG181
Fotoğraf: Sutton Images
Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Didier Pironi, Ferrari 126CK
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, Renault RE30
Fotoğraf: LAT Images
1987
Williams pilotu Nigel Mansell'ın pole pozisyonundan başladığı 1987 Amerika yarışında zafer Ayrton Senna'nın oldu.
Piquet 33 saniye geride kalıp, ikincilikle yetindi. Podyumu ise Alain Prost tamamladı.
Ayrton Senna, Lotus, Nelson Piquet, McLaren, Alain Prost, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
Damalı bayrak: Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
2009
Sebastian Vettel, 2009 Britanya GP'yi pole pozisyonundan başlayıp kazanmayı başardı.
Mark Webber ikinci olup Red Bull'a dubleyi getirirken, Brawn GP pilotu Rubens Barrichello podyumu tamamlayan isim oldu.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Adrian Newey, Red Bull Racing Teknik Şefi, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP
Fotoğraf: Sutton Images
2015
2015 Avustralya GP'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, ilk turda Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'nun karıştığı büyük bir kaza yaşandı. İki pilot da sorunsuz şekile araçtan indiler.
Yarışta zafer Nico Rosberg'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu.
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Start: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, lider
Fotoğraf: Alex Galli
Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın startı
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda ile üçüncü Felipe Massa, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W06
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Felipe Massa, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Hayatını kaybedenler
Formula 1'de 27 yarışa çıkan Pier Courage, Pays-Bas yarışında geçirdiği kazanın ardından 21 Haziran 1970'te, -henüz 28 yaşında- hayatını kaybetti.
Katıldığı 27 yarışta iki podyum elde etmişti.
Piers Courage, De Tomaso 308 Ford
Fotoğraf: LAT Images
The de Tomaso 505, entered by Frank Williams debuted by Piers Courage
Fotoğraf: David Phipps
Piers Courage, De Tomaso 505 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Piers Courage stands beside his De Tomaso 308 Ford in the pit lane
Fotoğraf: LAT Images
Piers Courage, De Thomaso 505/38-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Piers Courage, De Tomaso 308 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
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