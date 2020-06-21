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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 21 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 21 Haziran
Ekleyen:
, Editör
21 Haz 2020 14:54

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1953

Belçika GP sıralama turlarını Juan Manuel Fangioilk sırada tamamladı ve Maserati'ye F1'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.

Yarışı Ferrari sürücüsü Alberto Ascari kazandı. Luigi Volleri ikinci ve Juan Manuel Fangio üçüncü oldu. 

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Alberto Ascari, Ferrari 500

Alberto Ascari, Ferrari 500
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1969

Jochen Rindt'in Lotus ile pole pozisyonundan başladığı Hollanda GP'yi 24.5 saniye farkla Jackie Stewart kazandı.

Rindt, 90 turluk yarışın henüz 16. turunda yarış dışı kaldı. Jo Siffert ikinci ve Chris Amon üçüncü sırada finiş gördü.

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Damalı bayrak: Jackie Stewart, Matra MS80 Ford

Damalı bayrak: Jackie Stewart, Matra MS80 Ford
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, Eagle AAR101-Climax

Dan Gurney, Eagle AAR101-Climax
2/3

Fotoğraf: LAT Images

John Surtees

John Surtees
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1970

François Cevert, Peter Gethin ve Clay Regazzoni gibi isimlerin ilk yarışı olan 1970 Hollanda GP'de pole pozisyonunu Jochen Rindt kazandı ve ertesi gün de zafere ulaştı.

Jackie Stewart, 30 saniye geride ikinci olurken, Jacky Ickx üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

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Podyum: Yarış galibi Jochen Rindt, Lotus

Podyum: Yarış galibi Jochen Rindt, Lotus
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Dan Gurney

Dan Gurney
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Bette Hill

Bette Hill
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Henri Pescarolo, Matra MS120

Henri Pescarolo, Matra MS120
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Ronnie Peterson

Ronnie Peterson
5/5

 

 

1981

1981 İspanya GP sıralama turlarını Jacques Laffite ilk sırada tamamladı ve kariyerinin 100. yarışına ilk sıradan başladı.

Ancak Ertesi gün Gilles Villeneuve 0.211 saniye farkla Laffite'yi mağlup ederek zafere ulaştı.

Laffite ikinci ve John Watson üçüncü oldu. Bu üç isim sadece 0.5 saniye içinde dizildi.

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Yorgun yarış galibi Gilles Villeneuve, Ferrari, Jaques Laffite, Ligier, John Watson, McLaren

Yorgun yarış galibi Gilles Villeneuve, Ferrari, Jaques Laffite, Ligier, John Watson, McLaren
1/12

Fotoğraf: Sutton Images

John Watson, McLaren MP4

John Watson, McLaren MP4
2/12

Fotoğraf: Sutton Images

Elio de Angelis, Lotus 87-Ford Cosworth

Elio de Angelis, Lotus 87-Ford Cosworth
3/12

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Arrows A3

Riccardo Patrese, Arrows A3
4/12

Fotoğraf: Sutton Images

Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK

Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK
5/12

Fotoğraf: Sutton Images

Gilles Villeneuve, Ferrari

Gilles Villeneuve, Ferrari
6/12

Fotoğraf: LAT Images

70 tur boyunca liderliği elinden bırakmaya Gilles Villeneuve, 6. ve son F1 zaferini kazanıyor

70 tur boyunca liderliği elinden bırakmaya Gilles Villeneuve, 6. ve son F1 zaferini kazanıyor
7/12

Brian Henton, Toleman TG181

Brian Henton, Toleman TG181
8/12

Fotoğraf: Sutton Images

Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK

Gilles Villeneuve, Ferrari 126CK
9/12

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth

John Watson, McLaren MP4/1-Ford Cosworth
10/12

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari 126CK

Didier Pironi, Ferrari 126CK
11/12

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, Renault RE30

Alain Prost, Renault RE30
12/12

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1987

Williams pilotu Nigel Mansell'ın pole pozisyonundan başladığı 1987 Amerika yarışında zafer Ayrton Senna'nın oldu.

Piquet 33 saniye geride kalıp, ikincilikle yetindi. Podyumu ise Alain Prost tamamladı.

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Ayrton Senna, Lotus, Nelson Piquet, McLaren, Alain Prost, McLaren

Ayrton Senna, Lotus, Nelson Piquet, McLaren, Alain Prost, McLaren
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Damalı bayrak: Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Damalı bayrak: Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2009

Sebastian Vettel, 2009 Britanya GP'yi pole pozisyonundan başlayıp kazanmayı başardı.

Mark Webber ikinci olup Red Bull'a dubleyi getirirken, Brawn GP pilotu Rubens Barrichello podyumu tamamlayan isim oldu.

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Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Adrian Newey, Red Bull Racing Teknik Şefi, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP

Podyum: Adrian Newey, Red Bull Racing Teknik Şefi, 2. Mark Webber, Red Bull Racing, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 3. Rubens Barrichello, Brawn GP
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

 

2015

2015 Avustralya GP'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, ilk turda Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'nun karıştığı büyük bir kaza yaşandı. İki pilot da sorunsuz şekile araçtan indiler.

Yarışta zafer Nico Rosberg'in olurken, Lewis Hamilton ikinci ve Felipe Massa üçüncü oldu.

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Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takımı kutlama yapıyor
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Start: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, lider

Start: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, lider
5/9

Fotoğraf: Alex Galli

Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın startı

Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın startı
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda ile üçüncü Felipe Massa, Williams

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 podyumda ile üçüncü Felipe Massa, Williams
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W06

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W06
8/9

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Felipe Massa, Williams

Podyum: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Felipe Massa, Williams
9/9

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

Hayatını kaybedenler

Formula 1'de 27 yarışa çıkan Pier Courage, Pays-Bas yarışında geçirdiği kazanın ardından 21 Haziran 1970'te, -henüz 28 yaşında- hayatını kaybetti.

Katıldığı 27 yarışta iki podyum elde etmişti.

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Piers Courage, De Tomaso 308 Ford

Piers Courage, De Tomaso 308 Ford
1/9

Fotoğraf: LAT Images

The de Tomaso 505, entered by Frank Williams debuted by Piers Courage

The de Tomaso 505, entered by Frank Williams debuted by Piers Courage
2/9

Fotoğraf: David Phipps

Piers Courage, De Tomaso 505 Ford

Piers Courage, De Tomaso 505 Ford
3/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Piers Courage stands beside his De Tomaso 308 Ford in the pit lane

Piers Courage stands beside his De Tomaso 308 Ford in the pit lane
4/9

Fotoğraf: LAT Images

Piers Courage, De Thomaso 505/38-Ford

Piers Courage, De Thomaso 505/38-Ford
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Piers Courage, De Tomaso 308 Ford

Piers Courage, De Tomaso 308 Ford
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford

Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford
7/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford

Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford
8/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford

Piers Courage, Williams De Tomaso 308 Ford
9/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

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