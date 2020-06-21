Enzo Ferrari'nin hayatı film oluyor

Heat, Manhunter ve The Insider gibi başarılı filmlere imza atan ünlü yönetmen Michael Mann‘in, Ferrari'nin kurucusu olan Enzo Ferrari‘nin hayatını konu alan yeni bir film hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

77 yaşındaki Mann, uzun yıllardır yazılmakta olan senaryoyu tekrar ele aldı. Film üzerindeki çalışmalar 2015 yılında zaten yapılmıştı, ancak çekimler başlamadı.

Son dönemde, The Greatest Showman ve Logan gibi filmlerle iyi performanslar sergileyen Hugh Jackman'ın Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'yi oynayacağı Michael Mann filminin senaryosu ise Troy-Kennedy Martin tarafından kaleme alınıyor.

Amazon ve STX Entertainment, koronavirüs salgınından dolayı bu sene sanal ortamda gerçekleşen Cannes Film Market’te Ferrari'nin haklarını satın aldı ve filmin çekimleri 2021 ilkbaharında başlayacak.

Enzo ve karısı Laura'nın kurduğu, şimdilerde efsanevi olan otomobil şirketi o dönem ortaya çıkmıştı. Fırtınalı evlilikleri, oğulları Dino'nun ölümüyle iyice sarsılmıştı ve Ferrari'nin savaş zamanı bir romantizm ürünü olan diğer oğlu 12 yaşındaki Piero, dünyadaki yerini bulmak için uğraşıyordu. Girişimci Enzo, tüm geleceğini tek bir hamleye bağlamıştı: 1957'nin İtalya'sında 1.000 mil uzunluğundaki vahşi Mille Miglia yarışı. Tam da bu tehlikeli yarış sırasında, Laura'nın uzun süredir sakladığı sırlar ortaya çıkacak.

James Mangold imzalı Ford v Ferrari‘nin yapımcılığını üstlenen, Ferrari ailesine aşina olan ve bu projeyle ilgili fikirlerini ilk kez yıllar önce Sydney Pollack‘la paylaşan Michael Mann, film için heyecanlı olduğunu söyledi.

2003 yapımı The Italian Job’ın senaristi Troy Kennedy Martin‘in film için yazdığı senaryoyu Michael Mann yeniden düzenledi.

Çekimlerine 2021'de başlanacak olan film için Mann’in, baş rol için Hugh Jackman'ı seçti. Mann'in, Jackman’la bazı güçlü ve zorlayıcı sahneleri prova ettiği de iddia ediliyor.

Kaynak: Deadline&Beyaz Perde&Filmloverss