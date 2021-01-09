Ricciardo: "Marko'ya sarılın ve neler olduğunu izleyin"

Red Bull Sürücü Geliştirme Programı'nın başındaki isim olan Marko, F1'de geçirdiği süre boyunca mutlu etmesi zor olarak görülen bir insan itibarı yarattı.

Yakın zamanda A takıma yükseltilip geri düşürülen Daniil Kvyat, Pierre Gasly ve Alex Albon'un performansları, bu görüşün gelişmesinde çok az rol oynamış olsa da, 2008'den 2018'in sonuna kadar programın üyesi olan Ricciardo, eski patronunun geçmişe göre biraz daha yumuşak olduğunu söyledi.

Motorsport-Total.com'a konuşan Ricciardo'nun açıklamaları şu şekilde: "Helmut son yıllarda biraz daha yumuşadı."

"Belki de olgunluk nedeniyle öyledir, ancak aynı zamanda biraz daha iyi biri olduğunu hissediyorum."

"O, %100 şeffaf ve dürüst biridir. Eğer iyi bir iş yapmadıysanız bunu size söyler."

"Bazen yapıcı eleştirileri kabullenmek zorundasınızdır ve her şeyi kişisel algılamamanız gerekir."

"O, bunu sadece sizden en iyisini alabilmek için yapıyor. Ve bunu söylüyor çünkü O, sizi önemsiyor ve size inanıyor."

"Eğer sizi bu kadar eleştirmek istiyorsa, aslında size iltifat ediyor demektir."

Marko'nun ne kadar yumuşadığını test etmek amacıyla Ricciardo, Red Bull'un yeni transferi Perez'in cesur hissetmesi - ve hem Meksikalı pilotun hem de Marko'nun yakın zamanda COVID-19 testlerinin negatif çıkması - durumunda ilginç bir öneride bulundu.

Avustralyalı pilot esprili bir dille "Sadece ona sarılın. Ne yapacağını da beraber görelim." dedi.

Ricciardo padok personelleri ile komik bahislere girmesiyle bilinir ve bunlardan en ünlüsü de Renault patronu Cyril Abiteboul ile, Fransız takım adına podyuma çıkıp çıkmaması üzerine girdiği iddia oldu. Hâlâ o dövmeyi bekliyoruz!

Avustralyalı pilot normal sezonda Marko ile de bir bahse girebileceğini, ancak 2020'de bu şansa sahip olmadığını söyledi. Ricciardo aynı zamanda bu bahiste, eğer ikisi birden Ricciardo'nun kendi koyduğu şartları kabul etseydi, kazanan taraf olacağını da belirtti.

"Aklımda olan şeyi yapsaydık bunu ben kazanırdım."

"Ancak geçen sene benden birkaç Euro aldı, bu yüzden bahislerde üstün olan taraf an itibariyle kendisi."

"Aslında o kadar da umrumda değil, ancak eğer sıradaki sezonda iyi bir bahis ortaya koyarsa bunu kabul ederim. İlişkimizi korumak için oldukça iyi bir yöntem."