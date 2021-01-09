Alpine, 2021'de "daha güçlü" bir Ocon bekliyor

Ocon, F1 kariyerine Manor'da başladı ve ardından iki yıl boyunca Force India için yarışıp 2019 yılını Mercedes'in test ve yedek pilotu olarak geçirdi.

Geçen yıl Renault ile Formula 1 gridine dönen genç sürücü, yılın büyük bölümünde takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun gölgesinde kaldı. Ocon, Avustralyalı pilotu sadece iki kez sıralama turlarında geçebildi.

Ricciardo bu süreçte toplam 119 puan alırken, Ocon'un aldığı puan sayısı 62 oldu.

Motorsporweek'e konuşan Abiteboul, "Daniel'de birinciye kıyasla ikinci yılın avantajını gördük."

"Umarım elde ettiği podyum sayesinde yakaladığı ivme, onu daha güçlü hale getirir ve 2020'ye kıyasla daha fazlasını başarabilir." dedi.

Ocon yeni sezonda Renault'da çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ile yarışacak ve İspanyol pilot iki yıllık aradan sonra F1'e dönmüş olacak.

Şampiyonayı beşinci bitiren Renault, yeni sezonda Alpine adıyla yarışacak.

Abiteboul, "Ekibimizin durumu ve elde edilmesi gereken şey göz önüne alındığında, kadromuz hakkında son derece rahat hissediyoruz."

"Fernando, kazanmanın tek yolunun önceden plan yapıp, önceden bir temel oluşturmak olduğunu ve 2021 sezonunun, 2021 ile 2022 arasındaki çalışmalarımızı dengelememiz gereken bir yıl olduğunu biliyor."

“Fernando ile beraber açıkçası bir bakıma 2022'yi gözlüyoruz ve bunu anlıyor. Bu sürecin ve bu yolculuğun önemli bir parçası olacak.” dedi.