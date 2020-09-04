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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Ferrari’nin bu kadar zorlanacağını hiç beklememiş

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Ricciardo, Ferrari’nin bu kadar zorlanacağını hiç beklememiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, Ferrari’nin 2020’de bu kadar çok zorlanacağını hiç beklemediğini ve buna şaşırdığını söyledi.

Ferrari, sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve şu anda takımlar şampiyonasında Renault’nun sadece 2 puan önünde beşinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Belçika Grand Prix’si boyunca İtalyan takım sadece 5 tur boyunca ilk 10’da yer alabildi ve Charles Leclerc ile Sebastian Vettel yarıştan puansız ayrıldı.

Ferrari, bu hafta sonu yüksek hızlı Monza’da da zorlanmayı bekliyor.

Takım, işleri tersine çevirmenin kolay olmadığını gizlemezken, Leclerc de yeniden yapılanmanın yıllar sürebileceğini belirtmişti.

Ricciardo’nun adı son yıllarda birçok kez Ferrari ile anılmıştı, ancak Avustralyalı sürücü 2021’de Carlos Sainz’ın yerine McLaren’a geçecek. Sainz ise Ferrari’ye katılacak.

Sainz, Ferrari’nin yaşadığı sıkıntılara rağmen İtalyan takıma katılma kararını savundu ve bunun %100 doğru karar olduğunu belirtti.

Ferrari’ye katılmadığı için memnun olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, bunun hakkında çok ayrıntılı düşünmediğini ancak İtalyan takımın bu kadar zorlanmasına çok şaşırdığını söyledi.

 

Ricciardo, “Bu sonuçların takım için ne kadar daha devam edeceğini bilmek zor. Bunun çok uzun sürmesini beklemiyorum. Ancak aynı zamanda, bu kadar zorlanacaklarını görmeyi de beklemiyordum, en azından Spa’da…”

“Hafta sonu öncesinde, zorlanacakları konuşuldu ve durum tam da böyle gözüküyor.”

“Gerçekten bu kadar ilerisini düşünmemiştim ve Ferrari’ye katılsaydım ‘Ne, neden, nasıl’ gibi sorular sorulacaktı. Bu açıdan, bunu pek yanıtlayamam. Ancak eminim ki bu seneden öğrenecekleri şeyler olacak ve gelecek sene daha iyi bir yerde olacaklar.”

“Gelecek sene başka bir takıma gitmeden önce Renault’ya yardım etmekten hiç pişmanlık duymuyorum. Bu sene takımı ilerletmeye ve ayakta tutmaya kesinlikle istekliyim.”

“Yapabileceğim her şeyi yapacağım ve gelecek sene tamamen farklı bir hikaye olacak.” şeklinde konuştu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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