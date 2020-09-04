Sainz, yaşadığı şanssızlıklardan bıkmış durumda

İspanyol sürücünün sıkıntılı sezonu geçen hafta Belçika GP'de, güç ünitesinde yaşadığı egzoz sorunu nedeniyle yarışa başlayamamasıyla devam etti.

Sainz bu sene başka yarışlarda da kötü pit stoplar, gizemli soğutma sorunları ve bunun sonucunda şasi değiştirmesi gibi durumlarla karşılaşmıştı.

Şu anda takım arkadaşı Lando Norris'in 22 puan gerisinde yer alan Sainz, işler yolunda gitseydi onun önünde yer alabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, "Ne yazık ki, ilk 7 yarışta her şey benim başıma geldi gibi."

"Açıkçası bu durum gittikçe zorlaşmaya başladı. Geçen sene kötü şans ya da işlerin yolunda gitmemesi ile 2-3 yarışta sorun yaşamıştım. Bunlar kendi hatanız olmadığı sürece hızlı bir şekilde kabullenebileceğiniz şeyler."

"Ancak bu sene ilk 7 yarışta, benim için Avusturya ve Barcelona haricinde yolunda giden çok az şey oldu."

"Diğer tüm yarışlarda bir sorun yaşadım. Bu sene şampiyonada en az 30 puan kaybettim. Bu durum çok büyük yaralamaya başladı. Dürüst olmam gerekirse bu yaşananlar artık beni etkiliyor."

"Gittikçe üzülüyorum. Ancak en azından benim hatam sonucu olan şeyler değil. Benim aynı şekilde çalışmaya devam etmem lazım." dedi.

Sainz, McLaren'la birlikte sorunları aşmak için birlikte çalıştıklarını ve takımın bu konuda kendisine tepki verdiğini söyledi.

Sainz, "Tabii ki daha iyi yapabileceğimiz ve şimdiden daha iyi yaptığımız şeyler var."

"Mesela, ilk 4-5 yarışta çok yavaş 3 pit stop yaptık. Bu konuda gelişme kaydediyoruz gibi."

"Takım, mekanikerler ve herkes bu konuda çok sıkı çalışıyor ve herkes daha iyi iş yapmaya çalışıyor."

"Ancak açıkçası kötü şans bizi kötü etkiliyor. Diğer taraftan Spa'da ve öncesinde birkaç defa güç ünitesinde sorun yaşadım. Bu tür şeylerin beni buluyor olması oldukça büyük şanssızlık." dedi.