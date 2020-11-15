Red Bull, Türkiye'de ön kanadında 3 kilit güncelleme yaptı

Hem Max Verstappen hem de Alex Albon, pistteki yol tutuşun düşük olmasına rağmen son haftalara göre aracın kontrolünde daha rahat görüntü çizgiler. Bu rahatlık aracın ön tarafında yapılan bazı detaylı değişikliklere bağlı olabilir.

Red Bull'un performans konusunda verdiği mücadele, sezon içerisinde Mercedes'le farkı kapatmasında yardımcı oldu. Takım büyük ölçüde ön kanadın gelişimine odaklandı.

Bu hafta sonu Red Bull ön kanadında üç değişiklik daha yaptı. Bu kapsamda kenar plakasının şekli değiştirilirken uç ve arka kısmında da değişiklikler yapıldı.

Bunlar kendi başına çok küçük değişiklik gibi görünebilir ancak hepsini bir arada düşündüğünde etkisi oldukça fazla olacak şeyler.

Bunu bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Her bir bağlantı, bütün zincirin çalışmasını sağlıyor. Bu durumda tasarımcılar bir noktada değişiklik yaptıklarında, diğer bölümlerde de değişiklik yapmak, diğer parçaları optimize etmek zorunda kalıyorlar.

Senelerdir ön kanadın en dış kısmında yer alan parçalar sürekli olarak gelişiyor, bu yüzden onların boyutları ve şekilleri de değişiyor.

Geçtiğimiz senelerde daha kavisli şekiller kullanılıyor olsa da artık Red Bull'dakine benzer daha düz ve kutu gibi tasarımlar ortaya çıkmaya başladı.

Ancak kanadın orta bölümünde son yarışlarda ciddi değişiklik oldu. Kanadın alt kısmına hava akışını iletecek kanal açılırken bunun sonucunda kenar plakasının orta bölümü şişti.

Kenar plakasının ucunda yer alan hava girişinin, uç plakanın arka kenarını patlatabilecek daha büyük bir sistemin parçası mı yoksa sadece basınç gradyanı üzerinde bir etkiye mi sahip olup olduğu henüz belirsiz.

Ancak açık olan bir şey var ki, parçanın şekli ve boyutu bu tür revizyonlardan etkilenecek. Bu kapsamda kenar plakasının merkezinde yer alan şişkinliğin şeklinde bu yarışa gelirken değişiklik yapıldı. Takım bu bölümde oluşturulan girdaplarla oynamayı seviyor.

Bunun dışında taban plakasının arkasında yer alan Gurney kanatçığı önceden köşeli bir şekle sahipken, bu yarışa getirilen kanatta daha açılı bir tasarıma sahip.

Red Bull ayrıca burnun altında yer alan pelerin kanatta da güncelleme yaptı ve pelerin kısmının her iki yanına, resimde görüldüğü gibi posta kutusu girişi tarzında açıklık ekledi.

Bu tasarımla hava akımının kanat yüzeyinin üstünden altına alınarak performans kazanması hedeflenecek gibi görünüyor. Takım, uzun pelerin kanadın istediği gibi çalışmadığı için ya da daha fazla aerodinamik istikrar elde etmek için bunu yapmış olabilir.

Red Bull, Cuma günkü antrenmanlarda farklı konfigürasyonlar denerken aynı esnada araca kiel probe adı verilen tel sensörler takıldı ve performans ölçümleri yapıldı.

Bu sensörler gelişim sürecinde önemli bir etkiye sahip çünkü takımlar bu sayede yeni parçaların simülatördeki gibi çalışıp çalışmadığını görüyorlar.