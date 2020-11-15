Wolff: "Mercedes, sıralamalarda yaşadığı sıkıntılardan ders çıkarmalı"

Asfaltı yenilenen ve yol tutuşu eksik olan İstanbul Park'ta bir de üstüne yağmur yağınca pilotlar pist üstünde kalmakta zorlandılar.

Racing Point'ten Lance Stroll, sürpriz bir şekilde pole pozisyonu kazanarak Mercedes'in 2020'deki aralıksız pole pozisyonu rekoruna son verirken şampiyona lideri Lewis Hamilton ancak 6. olabildi.

2013 İtalya GP'den bu yana ilk defa ilk 5 içerisinde bir Mercedes pilotu yer alamadı.

Wolff, "Bu sene yağmurlu koşullarda pole pozisyonunu kaybettiğimize inanmıyorum."

"Ancak buradaki koşullar çok farklıydı. Sadece ıslak değildi, aynı zamanda tamamen yeni, kaygan bir pist vardı. Hava sıcaklığı ve pist sıcaklığı düşüktü."

"Lastikleri çalıştıramadık. Bunu görebilirsiniz. Lastikleri doğru aralığa getiremezseniz, her yerde kayarsınız. Bunun sonucunda takımlar ve araçlar arasında devasa farklar olur."

"Bundan ders çıkarmalıyız. Pist ve hava sıcaklığı, yağmur ve yenilenen pist yüzeyi nedeniyle sezon ortalamasına göre çok farklı koşullardı."

"Ancak bunun önemi yok çünkü durum herkes için aynı. Bugün lastikleri çalıştıramadık ve yol tutuşu bulamadık. Ancak diğerleri bunu başardılar."

"Ben her zaman mağlup olduğumuz günlerden ders çıkarmamız gerektiğini söylerim. Bugün öyle bir gündü. Umarım gelecekte bu tür kutup soğuklarında lastikleri çalıştırmayı öğreniriz." dedi.