Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış:
01 Saat
:
00 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point pilotu Lance Stroll, ilk defa pole pozisyonundan başlayacak olmasının ardından Türkiye GP'yi kazanmasının kolay bir görev olmayacağını söyledi.

Stroll, yağmurlu ve kaygan şartları en iyi şekilde değerlendirerek İstanbul Park'ta ilk pole pozisyonunu kazandı.

Antrenmanlarda zorlanan Stroll, sıralamalarda pole pozisyonunu kazanarak büyük sürpriz yapmıştı. Stroll, pole pozisyonu kazanan en genç 5. pilot oldu.

Stroll, pole pozisyonunu kazanmasına rağmen aynı şekilde ilk galibiyeti almasının pek kolay bir görev olmayacağını söyledi.

Stroll, "Kazanmak büyük bir görev. Koşulların nasıl olacağına bağlı olacak. Henüz yarıştaki koşulların nasıl olacağına bakmadım."

"Yarışın başında yağmur ihtimali olduğunu duydum. Bu açıdan neler olacağını göreceğiz. Bu işleri biraz karıştırabilir. Şu an için bu anın keyfini çıkarıyorum."

"Benim için çok özel bir an çünkü Formula 1'deki ilk pole pozisyonum. Önce bunu sindirip ardından yarışa odaklanacağım." dedi.

Stroll, daha önce yine yağmurlu olan 2017 İtalya GP sıralamalarında ilk çizgiden başlama hakkını elde etmişti. Bu Stroll'ün ikinci defa ilk çizgiden başlayacağı manasına geliyor.

Stroll şu ana kadar iki defa - 2017 Azerbaycan GP, 2020 İtalya GP - podyuma çıktı. Stroll sezona iyi başlasa da podyuma çıktığı İtalya GP'den bu yana hiç puan kazanamadı.

Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor

Önceki haber

Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor

Sonraki haber

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Herhangi bir açıklama bulamıyorum"

Albon: "F1, Türkiye'de büyük bir kaza olmadığı için şanslıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "F1, Türkiye'de büyük bir kaza olmadığı için şanslıydı"

Son Haberler

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri
F1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri

Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"

Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor

Gasly, güç ünitesi değiştirmediği için pit yolundan başlayabilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, güç ünitesi değiştirmediği için pit yolundan başlayabilir!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

15s
2
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

16s
3
Formula 1

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

19s
4
Formula 1

Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"

1s
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

4g

Son Haberler

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri
F1

Türkiye GP öncesi kullanılmayan lastikler ve strateji tahminleri

Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"
F1

Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"

Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor
F1

Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor

Gasly, güç ünitesi değiştirmediği için pit yolundan başlayabilir!
F1

Gasly, güç ünitesi değiştirmediği için pit yolundan başlayabilir!

Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"
F1

Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
15s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
16s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.