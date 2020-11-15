Stroll: "Sürpriz pole pozisyonunun ardından kazanmak kolay olmayacak"

Stroll, yağmurlu ve kaygan şartları en iyi şekilde değerlendirerek İstanbul Park'ta ilk pole pozisyonunu kazandı.

Antrenmanlarda zorlanan Stroll, sıralamalarda pole pozisyonunu kazanarak büyük sürpriz yapmıştı. Stroll, pole pozisyonu kazanan en genç 5. pilot oldu.

Stroll, pole pozisyonunu kazanmasına rağmen aynı şekilde ilk galibiyeti almasının pek kolay bir görev olmayacağını söyledi.

Stroll, "Kazanmak büyük bir görev. Koşulların nasıl olacağına bağlı olacak. Henüz yarıştaki koşulların nasıl olacağına bakmadım."

"Yarışın başında yağmur ihtimali olduğunu duydum. Bu açıdan neler olacağını göreceğiz. Bu işleri biraz karıştırabilir. Şu an için bu anın keyfini çıkarıyorum."

"Benim için çok özel bir an çünkü Formula 1'deki ilk pole pozisyonum. Önce bunu sindirip ardından yarışa odaklanacağım." dedi.

Stroll, daha önce yine yağmurlu olan 2017 İtalya GP sıralamalarında ilk çizgiden başlama hakkını elde etmişti. Bu Stroll'ün ikinci defa ilk çizgiden başlayacağı manasına geliyor.

Stroll şu ana kadar iki defa - 2017 Azerbaycan GP, 2020 İtalya GP - podyuma çıktı. Stroll sezona iyi başlasa da podyuma çıktığı İtalya GP'den bu yana hiç puan kazanamadı.