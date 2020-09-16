Ocon: "F1 pilotları, Mugello'daki start kazasından ders çıkaracaktır"

Renault pilotu, yarış sonrasında yapılan incelemenin ardından uyarı alan 12 pilottan birisiydi.

Ocon, kazanın gerçekleştiği bölgenin önünde yer alıyordu ve takımının yarışın başlamak üzere olduğunu söylediğinde hata yaptığını, kendisinin öndeki araçların hızlanmaması karşısında şaşırdığını söyledi.

Ocon, "Video görüntülerini yeniden izledim. Açık bir şekilde güvenlik aracı, ışıklarını alışkın olduğumuzdan çok geç bir şekilde kapattı."

"Telsizden güvenlik aracının tur sonunda çıkacağı söylendi ancak öndekiler hâlâ bir tur daha devam edecekmiş gibi gidiyordu. Bir yanlış anlaşılma olabileceğini, bir tur daha güvenlik aracının devam edebileceğini düşündüm."

"Ancak hayır, öyle değildi. Çok uzun süre düşük hızda ilerledik. Arka tarafta kısa bir hızlanma oldu çünkü arkadakiler farkı kapatıyordu. Otoban trafiği gibiydi."

"Ve evet, arkamdaki herkes şaşırmıştı. Arkadan birisi vurmadığı için şanslıydım. Ancak ne yazık ki bazıları şanslı değildi." dedi.

Kurallarda, yarışın yeniden başladığı süreçte hatalı bir şekilde hızlanma ve yavaşlamanın yasaklanması sorulduğunda Ocon, "F1'de her şeyin kurallar açısından tam olmasını istiyoruz ancak pist üstünde bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. Bunu FIA'nın bir sonraki pilotlar toplantısında görüşeceğimizden eminim."

"Artık herkes, bunun olabileceğini biliyor. Bundan sonra frenlemede ya da bu şekilde geç startlarda daha dikkatli olacağız."

"Benzer bir şey en son Bakü'de F2 yarışında olmuştu. Aklıma gelen benzer örnek bu." şeklinde cevap verdi.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 crash Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ocon o kazadan kurtulsa da, ilerleyen bölümde frenlerinin aşırı ısınması nedeniyle yarışa veda etti.

Ocon, "Açıkçası bizim açımızdan kolay bir yarış değildi. Kötü oldu çünkü bu yarışın bir parçası olmak istiyordum."

"Aracın temeli çok güçlü, bu açıdan olumlu bir yarıştı. Temiz bir kalkış yaptım, birinci virajda oldukça iyiydik ancak ardından spin atan Carlos'tan kaçmaya çalıştım ve ilk virajda kazandığım pozisyonları vermek zorunda kaldım."

"Güvenlik aracı esnasında aracın arka frenlerinde ısınma olduğu için zorlanıyorduk. Verileri kaybettik ve kırmızı bayrakla durduğumuzda, kısa sürede tamir etmenin mümkün olmadığını gördük. Bu yüzden yarışı bırakmaya karar verdik." dedi.

Alakalı video