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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Toskana GP / Analiz

Mercedes'in Mugello'da 1-2 olmasını sağlayan güncellemeler

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Mercedes'in Mugello'da 1-2 olmasını sağlayan güncellemeler
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes, Formula 1'in ilk kez yarıştığı Mugello'da yapılan Toskana Grand Prix'sinde, W11 aracında küçük ama anlamlı değişiklikler yaptı, hem ön kanatta hem de T-kanatta çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Ön kanat merkezinde yapılan değişiklikler, üst tarafta bulunan iki kanatçık ve bu kanatçıkların ucunun iç kısmında bulunan genişlik uzunluğunun dağıtımı üzerineydi. Yeni versiyondaki (aşağıda) üst kanatçıkta an itibariyle, kanatçığın üst tarafının alt kısma doğru daha çok kıvrılmış şekilde, daha geleneksel bir yaklaşım görüyoruz. 

Mercedes F1 W11 ön kanat detayı

Mercedes F1 W11 ön kanat detayı

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in neden bu değişikliği yaptığını anlamak için ise, 2019 yılında yapılan kural değişikliklerine göz atmamız gerekiyor. Bu değişikliklerde sadece beş tane kanat unsurunun kullanılmasına izin verilmişti. Şu ana kadar Mercedes, kurallarda kanat ucunda küçük bir kıvrıma izin veren küçük bir boşluğu kullanıyordu. Kanat ucundaki kanatçığın bu alanında altıncı bir kesik yaratmak için küçük bir kesik yaratılmıştı ve bir diğer kesik ise, ana Y250 girdabı ile birleşen yeni bir girdap yaratmak amacıyla atılmıştı. 

Ana Y250 girdabının gücü ile oynamak, ekstra performans akışına ekstra bir etki sağlamanın yanında, bargeboardlar ve taban gibi aerodinamik yüzeylerin biraz daha efektif bir şekilde çalışması anlamına geliyor.

Bu da takımın daha önceki yarışlarda değişiklik yaptığı alanlardan bir tanesi, bu yüzden yeni değişikliklerin elde bulunan potansiyeli biraz daha arttırması bekleniyor. Gelin Belçika'daki yeniliklere bakalım...

Mercedes F1 W11 bargeboard detayı

Mercedes F1 W11 bargeboard detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, Belçika GP'de bargeboard kümelerinde ve yansıtıcı panellerinde şu değişiklikleri yaptı: 

  1. Bargeboard kümelerinde en önde yer alan unsurun ucu düzleştirildi, bu da yerde bulunan ilk girişin şeklini değiştirmekte. 
  2. Şasinin ucunda bulunan ve hava akımını sidepodların aşağısına, etrafına ve içerisine yönlendiren ana taşıyıcıda, aşağıdaki bargeboard kümesinde yapılan değişikliklere uygun olarak birtakım değişiklikler yapıldı. 
  3. Tırtıklı tabanın üzerinde bulunan aerodinamik yapı ve tabanın kendisi değiştirildi. 
  4. Perdeye benzeyen yansıtıcı panel değiştirildi ve bu da bulunan çıta sayısını beşten dörde indirdi. 
Mercedes F1 W11 T-kanat karşılaştırma detayı

Mercedes F1 W11 T-kanat karşılaştırma detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes aynı zamanda Mugello için T-kanadında (yukarıda) bir takım değişiklikler yaptı. Parçaların kalınlığı artırıldı ve buna, ana yük mukavemeti sağlayan, egzoz kapağının (mavi ok) yukarısında bulunan parça da dahil. 

En başta bulunan parçada (kırmızı ok) yapılan değişiklik, T-kanada biraz daha martıya benzer bir görünüş sağlıyor ve bu da orta bölümde bulunan, hava akımı ve egzoz dumanında etki yaratan, parçalarda kalınlık olarak farklı bir yaklaşım uygulanmasına neden oldu. 

McLaren yeni burun dizaynını test etti

McLaren MCL35 ön kanat burun karşılaştırması

McLaren MCL35 ön kanat burun karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren, performans ekleme konusuna ölçülü bir şekilde yaklaşmakta ve pek çok kez yeni parça testi yapmış olsa da, bu parçaları araçta tutmakta aceleci davranmadı. Mugello'da ise takım, bir sonraki yarışlarda tanıtılması planlanan yeni bir ön kanat burnu dizaynını (yukarıda) test etti. 

Ön kanat burnunun genel dizaynı, Mercedes'in 2017'den beri kullandığı dizayna benziyor ve dizaynda ince burun şekli - ki bu da onların an itibariyle kullandığı dizayn ile ortak olan bir şey -daha bombeli bir burun ucu, burun altında bulunan daha keskin kanat sütunları ve pelerin için daha yüksek bir yer barındırmakta, ki bu da kanat sütunlarıyla eşleştirilmesinin aksine tek başına bulunmakta.

Buradaki amaç, burnu ve pelerini daha hassas yaparak Y250 girdabına daha çok yer açmak oluyor.

Red Bull'un yeni tabanı  

Red Bull Racing RB16 taban karşılaştırması

Red Bull Racing RB16 taban karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Mugello'daki tabanında birkaç değişiklik yaptı, bu güncellemeye ise her iki sürücü birden sahipti. Yeni dizaynda, dört tane açılı delik ve tabanın paralelinde olan iki uzun delik yerine, 12 tane tamamen kapalı, neredeyse 45 derecelik açıya sahip delik, tabanın ucuna yerleştirildi.

Bu delikler tabanın ucu boyunca bulunan hava akımını değiştirmek ve böylece ön lastiklerin yarattığı kuyruk türbülansını engellemek amacıyla yerleştirildi. Bu delikler aynı zamanda, lastikler parçalandıkça difüzörün performansına zarar verebilen türbülansı şekle sokmaya da yardımcı oluyor. 

Renault yeni bargeboardlarını denedi

Renault F1 Team R.S.20 karşılaştırması

Renault F1 Team R.S.20 karşılaştırması

Fotoğraf: Motorsport Images

Renault, Mugello'ya yeni bargeboard kümeleri ve yansıtıcı panelini (yukarıda) test etmek için getirdi ancak yarışta kullanmadı. Fransız takımın bu parçaları, topladıkları verilerin bekledikleri gibi çıkıp çıkmadığını gördükten sonra sıradaki yarışlarda kullanması bekleniyor. 

Bargeboard kümelerine yapılan değişiklikler üst tarafta daha çok belirgin, çünkü yatay parçaların bumeranga (mavi ok) göre daha farklı bir şekilde maruz kaldığı görülebiliyor. Alt tarafta ve tabanda yapılan değişiklikler ise burada görülemiyor olsa da, bumerangın üzerinde bulunan zemindeki ekstra girişler, yapılan değişikliklerin bir uyarısı niteliğinde, çünkü kurallara uygunluğun sağlanması için gerekli boşlukların yaratılması gerekiyor.

Bu güncelleme yansıtıcı panellere kadar genişledi, ki bu da takımın, sadece bir tane uzun yatay parçaya sahip olmasının yerine, yeni perde tipi panelleri (kırmızı ok) yaratmasına neden oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Matthew Somerfield

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