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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Yeni kurallar, Racing Point tarzı kopyalamaların önüne geçecek"

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Todt: "Yeni kurallar, Racing Point tarzı kopyalamaların önüne geçecek"
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FIA başkanı Jean Todt, rakip takım araçlarını kopyalamayı yasaklamayı amaçlayan yeni düzenlemelerin, Racing Point'le ilgili endişelere son vermek için yeterli olacağına inanıyor.

Racing Point'in 2020 sezonu aracını hazırlarken Mercedes'in 2019 aracını kopyalaması büyük rahatsızlığa neden olmuştu. Renault bu kapsamda Racing Point'in Mercedes frenlerini kurallara aykırı bir şekilde kopyaladığını iddia ederek protesto etmişti ve bu soruşturmanın sonucunda Renault haklı bulundu.

FIA, bu doğrultuda Racing Point'in 15 puanını sildi ve 400.000 Euro para cezası verdi. 

Renault, FIA'nın bu kararını temyiz mahkemesine götürmek için başvuruda bulunmuştu ancak dün akşam kararını geri çektiğini açıkladı. Buna rağmen Ferrari'nin itirazı devam ediyor ve böyle giderse konu FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nde görüşülecek. Ferrari, kopyalama ve işbirliği konusunda tam olarak sınırların neresi olduğunu öğrenmek istiyor.

FIA, yaşananların ardından Racing Point tarzı büyük kopyalamaların 2021'den itibaren yasaklanacağını açıklamıştı.

Bu konuyla alakalı detaylar henüz netleşmese de, Todt, kurallar açıklandığında herkesin bundan memnuniyet duyacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Todt, "Açıkçası bazı takımların kopyalamayla ilgili endişelerini çözmek istiyoruz."

"Formula 1 özelinde her takım, birer üreticidir ve aracının tasarımından sorumludur. Bu konuda açıklamalarda daha detaylı olmamız gerekiyorsa bunu yapmamız lazım."

"Artık bunun üzerinde çalışıyoruz ve takımların yeni kurallarla mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Bakalım neler olacak."

"Ancak konu hâlâ temyiz sürecinde olduğu için, daha fazla yorum yapmam uygun olmaz." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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