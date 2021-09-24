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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Norris, Rusya GP'sinde Monza'daki gibi performans beklemiyor

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, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, performanslarının 2 hafta önceki İtalya GP'sindeki gibi bir tempoya sahip olmasalar da araçta iyi bir hisse sahip olduğunu söyledi.

Norris, Rusya GP'sinde Monza'daki gibi performans beklemiyor

İtalya GP'sinde Daniel Ricciardo'nun aldığı galibiyet ile 2012'den beri ilk galibiyetini alan McLaren, Lando Norris'in ikinci olmasıyla beraber 2010'dan beri ilk 1-2 pozisyonunu almış oldu.

İlk antrenman seansında spin atan Norris, spini hakkında şunları söyledi: "Olanlar oldu. Kendi hatam olmadığını söyleyebilirim, motorda bir şeyler oldu. Tabii ki de ideal bir durum değil, ön kanatta hasar oluştu, seansı böyle bitirmek istemedik."

"Günün tamamı ise inişli çıkışlı geçti. İlk seansta zorlandık, ancak ikinci seansa geçerken araçta birkaç değişiklik yaptık ve kesinlikle bir takım gelişmeler kaydettik. Yarın ve Pazar günlerine doğru ilerlerken daha pozitif bir hissiyat ile ilerliyoruz."

Monza'ya kıyasla araçtaki farklılıklar hakkında konuşan Norris, "Biraz daha tehlikeli bir durumdayız. Ancak bana göre araçta iyi bir hissiyat yakalamanıza rağmen bazen o kadar da hızlı olamadığınız anlar olabilir, çünkü Monza'da olan kuvvetli yanlarımız burada bir işe yaramayabiliyor, daha da fazla viraj olması bizim için iyi bir şey değil çünkü virajlar en güçlü yanlarımız değil."

"Bu nedenle hâlâ nispeten iyi hissedip, bu hissiyatı her zaman tur zamanına dökemeyebilirsiniz. Ancak Monza'daki gibi rekabetçi olacağımızı söyleyemem, orası kesin, sadece iyi bir hissiyata sahibiz ve Ferrari ile AlphaTauri'ye oranla, gerçekten yarıştığımız takımlara oranla, daha rekabetçi olabiliriz." dedi. 

Rusya GP'si hafta sonunun Cumartesi gününde yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor. Norris'e, yağmurun aracı nasıl etkileyeceği sorusu sorulduğunda İngiliz pilot, "Her ne olursa olsun muhtemelen yağmurlu bir hava olacak."

"Ve ben yağmurda sürüş yapmayı çok seviyorum. Spa'dan beri bitiremediğim bir iş varmış gibi hissediyorum. Ne olursa olsun, bunu iple çekiyorum."

"Az da değil, oldukça fazla yağmur yağacak gibi duruyor. Tabii ki çok yağmur yağdığı anda yarışamadığımız anları da gördük, bekleyip görmemiz lazım. F1'in ne yapacağını bilmiyoruz, sıralama yarın mı yoksa Pazar günü mü yapılır onu da bilmiyoruz, ancak ikisi için de özgüvenim tam." yanıtını verdi. 

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