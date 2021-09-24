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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas: "Daha fazlası gelecek"

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Valtteri Bottas, Sochi'de Cuma günü antrenmanlarında lider gelerek, hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaptı. İki seansta da etkileyici bir performans sergileyen Bottas, daha fazlasının geleceğini söyledi.

Bottas: "Daha fazlası gelecek"

Rusya Grand Prix'sinde Cuma günü Valtteri Bottas, 1. ve 2. antrenman turlarını birinci sırada tamamladı. Mercedes ile Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton iyi bir tempo yakalayarak, Sochi'ye bir kez daha önde başladı.

Bottas sonuçlardan memnun olsa da daha iyisini yapabileceğini söyledi.

Bottas, "Her zaman daha iyi yarışabilirsin ama tur zamanlarına ve aracın hissine bakacak olursam, ilk turdan itibaren iyi bir gündü. Araçta rahat hissettim ve dengesi oldukça iyiydi."

"Bu yüzden gün içinde sadece küçük ayarlar yapmamız gerekti. Bunun dışında sadece sürmeye odaklandık ve bazı yerlerde az da olsa kazanç sağladık. Ancak söylediğim gibi kısa ve uzun sürüşlerde oldukça rahat hissettim." dedi.

Sochi'de Cumartesi günü yoğun yağmur bekleniyor ve bu durumda aracın performansını koruyabilmesi hakkında Bottas, "Daha fazlası gelecek. Ancak yarın yağmur bekleniyor bu yüzden tamamen farklı bir gün olacak."

"En azından birkaç antrenman turumuz ve uzun sürüşlerimiz vardı. Önemli olan aracın Pazar günü için uzun sürüşlerde iyi hissettirmesi. Pazar günü pist kuru olabilir ama yarın farklı bir gün olacak diye düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pistteki tümsekler olduğunu söyleyen Bottas, "Büyük bir problem değil, daha önce de bu tümsekler vardı. Bu yüzden pek de fark yaratmıyor. Buraya son gelişimiz ile neredeyse aynı." dedi.

Sochi'de 'uzman' olarak değerlendirilen Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı yenerek ikinci antrenman turlarını 0.044 saniye önde tamamladı.

Buradaki başarısının nedeni sorulan Bottas, "Keşke ne olduğunu bilseydim. Bilmiyorum. Evet pistteki akışı yakalayabiliyorum ve keyif alıyorum. Buradaki virajları gerçekten seviyorum ve araç burada iyi gittiği zaman, keyifli bir yer oluyor."

"Tabii ki her zaman bir şeyleri geliştirebiliriz ancak bütüne baktığımızda her şey yolunda gitti." dedi.

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