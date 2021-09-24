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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Wolff: "Hamilton'a güç ünitesinden dolayı ceza aldırmak gibi bir planımız yok"

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Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Hamilton'a dördüncü bir güç ünitesi vererek, onu grid cezasına mecbur bırakmak gibi acil bir planlarının olmadığını söyledi.

Wolff: "Hamilton'a güç ünitesinden dolayı ceza aldırmak gibi bir planımız yok"

Hamilton ile şampiyonluk  savaşı veren Verstappen'e, 1.antrenman ve 2.antrenman arasında yeni bir Honda güç ünitesi takıldı. Bu yüzden Hollandalı pilot pazar günkü yarışa en geriden başlayacak.

Verstappen, Hamilton ile Monza'daki kazalarının ardından zaten üç sıra grid cezası almıştı. Bu da Red Bull'u Rusya GP'de değişiklik yapmaları konusunda cesaretlendirmiş oldu. Ayrıca, cumartesi günü yağışlı hava tahmininin de pisti karıştırması bekleniyor.

Nihai takvimin açıklanmasının ardından, değişiklik yapmadan sezon sonunu getirebilmek zor görünüyor. Bu yüzden takımlar, dördüncü güç ünitesine geçmek için baskı altındalar. Çokça kilometre kat etmek dayanıklılık sorunları yaşama riskini arttırırken, performansı da sınırlıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, Monza'da yeni bir güç ünitesi alarak, gridin arkasından başlamasına rağmen sprint yarışını kazanmıştı.

Wolff, Mercedes'in Sochi'de bekledikleri güçlü formdan en iyisini almakta ısrarcı olacaklarını belirtti.

Wolff Motorsport.com'a, "Bence burada bir fırsatımız var."

"Her şey planımıza göre giderse önde başlayacağız ve iyi puanlar elde edeceğiz."

"Şu anda güç ünitesini geliştirmek için uğraşıyoruz. Dayanıklılık sorunlarıyla karşı karşıyayız ve henüz çözemedik. Bu yüzden yarıştan yarışa ilerleme göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Bottas ve Verstappen'in aksine Hamilton kaza yaparak güç ünitesinden hasar almadı. Bu yüzden biraz daha rahat. Yine de Wolff, cezayı doğru zamanda almanın zor bir iş olduğunu söyledi.

Wolff, "Kesinlikle. Kötü olduğun bir hafta sonu olabilir ya da kaza yapmışsındır. Her koşulda arkadan başlayabilirsin. Bu yüzden zamanından önce güç ünitesi almak, yapmak isteyeceğimiz bir şey değil." dedi.

Honda'nın son güç ünitesi paketi, yeni özel enerji depolama ünitesi içeriyor. Verstappen bu güç ünitesinin bir örneğini, daha önce Spa'da ceza almadan kullanmıştı.

Ferrari de Sochi'de Leclerc ile güç ünitesi değiştirdi. Verstappen gibi Monakolu sürücü de gridin arkasında yer alacak.

Wolff, Mercedes'in izin verilen güncellemeleri sezon başında yaptığını, bu yüzden Hamilton'ın  kilometre dışında performansında bir artış olmayacağını söyledi.

Wolff, "Açıkçası, diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Bunlar sadece gürültü. Bizim, güncelleme yapmamız için doğru zaman önemli. Biz de bunu yılın başında yaptık."

"Nasıl yaptığımızdan memnunuz ve yakın bir mücadele var. Herkesin bir çeşit dayanıklılık probleminden yakındığını ya da gelişmeleri geç getirdiğini görebiliyorsunuz." diye ekledi.

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