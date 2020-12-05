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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Mercedes Sakhir GP’nin 2022 için bir koltuk savaşı olduğunu reddediyor

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Mercedes Sakhir GP’nin 2022 için bir koltuk savaşı olduğunu reddediyor
Ekleyen:
, Grand prix editor

Mercedes, bu haftaki Sakhir Grand Prix'inin takım pilotları George Russell ve Valtteri Bottas’ın 2022 sezonundaki koltuk kaderini etkilemeyeceğini iddia etti.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Lewis Hamilton’un Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından boş kalan koltuğa bu haftaki yarış için Williams'tan George Russell oturuyor. Tüm gözler genç pilotun üstünde.

2016’dan beri Mercedes Genç Programı’nın bir parçası olan Russell göz kamaştıran F1 kariyeriyle bu takımın gelecekteki koltuğu için güçlü bir aday olduğu aşikar. 

22 yaşındaki genç sürücünün 2021’de Williams’la sona erecek olan sözleşmesi de 2022 sezonunda Hamilton’la takım arkadaşı olması ihtimalini güçlendiren bir detay.   

Bahreyn’de bu pazar günü gerçekleşecek yarışın aynı araç, ekipman ve imkanlarla yarışacak Bottas ve Russell’ın 2022 koltuğu için değerlendirilmesi adına Mercedes’e bir imkan sunduğuna dair yorumlar var.   

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, duruma dair bu söylentileri yalanlayarak  bir veya iki yarışın -Hamilton Abu Dabi'ye dönemezse –  böyle bir karşılaştırma için bir anlam ifade etmediğini söylüyor: “Bu söylentileri duydum ama hiç de öyle değil. Bir iki yarışı bu şekilde nitelendiremezsiniz.” 

“Bu size net ve güvenilir veriler sağlamaz. George eğer başarılı olursa bu onun bir gün iyi bir araçta olacağının ve -umarım- dünya şampiyonluğu için yarışacağının göstergesi olacaktır.” 

“Ama bu şimdilik uzak, o da bunu biliyor. Şu an tek yapması gerekenin sağlam bir iş çıkarması, hata yapmaması ve ne olursa olsun yaptığı şeye devam etmek.” 

“Bir çatışma yok. Valtteri’ye tam güvenimiz ve her zaman sahip olduğumuz sadakatimiz var. Biz buyuz.” 

Cuma günü antrenman turlarında hem FP1 hem de FP2'de zirveye çıkarak Sakhir yarış hafta sonunu şık bir şekilde başlatan Russell, manşet başlıklarını bunu daha önemsiz olarak lanse etmesi sebebiyle "aldatıcı" buluyor. 

Bottas ilk seansta Russell'ın gerisinde kaldı. Ardından ikinci seanstaki en hızlı turu silindi ve böylece seansı genel olarak 11. tamamlamış oldu. 

Bu hafta sonu Bottas’ın Russell tarafından yenilgiye uğratılırsa Mercedes’in Bottas’a tekrar nasıl güveneceği sorulduğunda, Finlandiyalı pilotun mental gücüne inandığını söyleyen Toto Wollf, şunları ekledi: “Valtteri asla güven verme ihtiyacı olan biri olmadı."

“Nerede durduğunu biliyor, takımdaki yerini biliyor, bizim birbirimizi nasıl desteklediğimizi biliyor.” 

“Gerçekçi olmalıyız. George en yüksek puana sahip genç sürücülerden biri. Bu yüzden ondan hızlı olması bekleniyor.  Takımı biliyor. Bu doğru motor modlarıyla doğru zamanda doğru yerde olması gereken 50 turluk bir süreç.” 

“Bu bakımdan her şey iyi olacak. Hepimiz George’un doğru yerde olmasını bekliyoruz. Hafta sonunu nasıl geçecek göreceğiz.” 

Wollf, Mercedes aracıyla elde edeceği verilerin Russell’ın yetenek ve performansı için kendilerine bir çerçeve çizmesi açısından yardımcı olacağını kabul ediyor. 

“Bu hafta sonu ve belki de önümüzdeki hafta sonundaki veriler, George’un performansları hakkındaki genel anlayışımızla ilgili bize daha fazla kılavuzluk edecek." 

“Seneye Lewis ve Valtteri’yle yarışacağımızı biliyoruz.” 

“2022'de nerede olacağımız George’un Bahreyn ovalde ve Abu Dabi sezon finalinde gösterdiği performansa değil, 22’de kendi sezonumuzun nasıl gideceğine bağlı olarak şekillenecek.” 

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar George Russell , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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