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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Resta'nın gelişi, Schumacher'le ilgili değil"

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Steiner: "Resta'nın gelişi, Schumacher'le ilgili değil"
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, Editör

Haas patronu Gunther Steiner, Simone Resta'nın Ferrari'den Haas'a gelişinin, doğrudan Mick Schumacher'le ilgisi olmadığının altını çizdi.

Ferrari dün yaptığı açıklama ile sürpriz şekilde teknik ekipte yine değişiklik yaptığını ve şasi bölümü başkanı Simone Resta'nın Haas'a geçeceğini duyurdu.

2014 ile 2018 yılları arasında Ferrari'nin tasarım şefi olan Simone Resta, kısa süre Alfa Romeo'ya geçmesinin ardından Ferrari'ye dönmüştü.

Haas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Ferrari Pilot Akademisi'nde yer alan Mick Schumacher'in 2021'de kendileri adına yarışacağını duyurmuştu. Bu, ilk defa Ferrari bağlantılı bir pilotun Haas'ta yarışacağı manasına geliyordu.

Resta'nın Haas'a geçeceği de bu açıklamadan yalnızca iki gün sonra geldi ve herkesi şaşırttı.

Bu, Haas ile Ferrari arasındaki işbirliğinin giderek daha iyi hale geldiğini gösterirken, iddialara göre Resta ile Ferrari arasındaki bağ devam edecek. Fakat maaşı, Haas tarafından ödenecek.

Gunther Steiner, bu anlaşmanın Mick anlaşmasıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Konu hakkında açıklama yapması istendiğinde Haas patronu, "Mick ile doğrudan bağlantısı yok."

“Açıkçası Ferrari ile çok yakın çalışıyoruz ve pandemiyle beraber biraz geriye düşmemizin ardından teknik ekibimizi güçlendirmemiz gerektiğini tartışıyorduk ve bu, bizim için gerçekten iyi bir seçimdi."

"Ama bunun doğrudan Mick'in bizim için yarışmasıyla ilgisi yok." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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