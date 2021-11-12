Mercedes, Hamilton'ın neden motor cezası aldığına açıklık getirdi

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansının başlamasından hemen sonra Hamilton'ın bu yılki beşinci içten yanmalı motoruna geçtiğini ve grid cezası aldığını açıkladı.

Bu, geçen pazar günü Meksika GP'nin ardından Max Verstappen'in 19 puan gerisine düşen Hamilton için bir başka darbe daha oldu.

Mercedes son aylarda motor dayanıklılığıyla mücadele ediyor ve Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın yanı sıra Mercedes'in müşteri ekipleri son haftalarda birden fazla kez yeni motora geçmek zorunda kaldılar.

Cuma günkü 1. antrenman seansının ardından Sky Sports'a konuşan Mercedes şefi Wolff, dayanıklılık endişeleri nedeniyle değişiklik yaptıklarını belirtti.

Wolff, "Motorda aşınma yaşıyoruz ve güç, sürekli olarak azalmaya devam ediyor. Bunun sebebini bilmiyoruz, ancak sürekli azaldığını görüyoruz." dedi.

Wolff, yeni ünite ve üç yarış önce Türkiye'de takılan motor olmak üzere kalan dört yarış için ellerinde kullanabilecekleri iki motor olduğunu söyledi.

Wolff, "Yeni motor ve mevcut motor kullanılabilir"

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Son yıllarda gördük ki 1.000 kilometreyi aştıktan sonra motorlar kW kaybetmeye başlıyor."

"Şu anda bizimkisi, son birkaç yılın ortalamasından çok daha fazla güç kaybı yaşıyor ve bu, hafta sonundan hafta sonuna artıyor."

"Yani mevcut motoru elimizde tutarsak, Suudi Arabistan ve Abu Dabi'de kesinlikle rekabetçi olmayacağız." dedi.

Hamilton, cezayı pazar günü çekecek. bu yüzden sprint sıralama yarışında ilk üçe girdiği takdirde puan alabilecek.

Wolff, bir sprint yarışı hafta sonunda grid cezası almanın Hamilton ve Mercedes için fırsat olacağını söyledi.

Wolff, "Sprint yarışı bizim için bir fırsat."

"Açıkçası Suudi Arabistan da bunu yapmak için iyi bir yer gibi görünüyor, ancak o zamana kadar motorun daha fazla güç kaybedeceğini düşünüyoruz."

"Yani simülasyonlarımız açısından, bunu yapmak için doğru yer burası." dedi.