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Formula 1 / Brezilya GP Antrenman raporu

Brezilya GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya GP öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Brezilya GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı!

Formula 1'e son kez 2019 yılında ev sahipliği yapan Interlagos, bir yıl aradan sonra Formula 1 takvimine geri döndü ve beklendiği üzere cuma sabahında sürücüleri, kapalı bir hava karşıladı.

60 dakikalık bu seans, sıralama turlarından önceki, dolayısıyla da araç ayarlarının dondurulmasından önceki tek antrenman seansı olduğu için büyük önem taşıyordu ve sürücüler vakit kaybetmeden piste çıktılar.

Sürücülerin büyük çoğunluğu orta hamuru tercih etti ve peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı. Yine de sürücüler, son iki yılda çok fazla yarış yapılmayan pistte yol tutuş yakalamakta zorlandılar.

Özellikle ilk virajda sık sık blokaj yaşayan isimler vardı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın ilk dakikalarının ardından 1:10.853 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıktı. Kısa bir süre sonra da aynı lastiklerle 1:10.189 yaptı.

Bu derece, seansın ilk bölümünde kimse tarafından geçilemezken, Sergio Perez sadece 0.020 saniye geride yer aldı.

Son 25 dakikaya girilirken Verstappen, yumuşak lastiğe geçti ve 1:09.417 ile 1:10'un altına inen ilk isim oldu. Sergio Perez ise 1:09.492 ile ikinci sıraya çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Daha sonra Mercedes pilotları da yumuşak lastiklere geçtiler ancak ilk denemelerinde geride kaldılar.

Yumuşak lastikle ilk denemelerinde yaklaşık 0.3 saniye yavaş kalan Lewis Hamilton, bitime yaklaşık dokuz dakika kala 1:09.348 yaptı ve zaman tablosunda Verstappen'i geçerek ilk sıraya oturdu.

Bitime 4 dakika kala bu dereceyi 1:09.050'ye çeken  Hamilton, liderliğini daha da pekiştirdi ve kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Böylelikle Mercedes pilotu, sıralama turları öncesinde ilk antrenman seansını lider tamamladı ve hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

İngiliz pilotun en yakın takipçisi, şampiyona lideri Verstappen'di. Genç sürücü, orta lastiklerle atılan ilk turların en hızlısıydı ve yumuşak lastikle attığı ilk turda da zirveye çıktı. Fakat sonrasında garaja geldi ve daha fazla zaman turu denemesi yapmadı.

Red Bull sürücüsü, sonuç olarak 1:09.417'lik turuyla Hamilton'ın 0.367 saniye gerisinde ikinci oldu. Onu da hem orta hem de yumuşak lastikte kendisine çok yakın turlar çıkaran Perez takip etti.

Meksikalı sürücünün en iyi turu 1:09.492 olurken, bu turla Verstappen'in 0.075 saniye gerisinde kaldı.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, yumuşak lastikle yaptığı denemelerde, Hamilton'la aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve 0.517 saniye geride kalarak dördüncü oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Meksika GP'nin yıldızlarından olan Pierre Gasly, 1:08.980'lik zaman turuyla 0.830 saniye geride beşinci oldu ve Brezilya GP hafta sonuna da hızlı başladı.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc,  ilk yediyi tamamlayan sürücüler oldular. Sainz, Gasly'nin turundan 0.244 saniye yavaş kalırken, onu da 0.018 saniye geriden Leclerc takip etti.

Austin ve Meksika'da zorlanan Alpine, Brezilya GP'deki antrenman seansında güçlü bir performans ortaya koydu. Esteban Ocon, 1:10.145'lik turuyla, Leclerc'ten sadece 0.003 saniye yavaş kalıp sekizinci olurken, Fernando Alonso 1:10.201 yaptı ve Ocon'un 0.056 saniye gerisinde dokuzuncu oldu. Her iki Alpine pilotu da en hızlı derecesini orta lastikle kaydetti.

İlk onu Aston Martin'den Lance Stroll tamamlarken, Yuki Tsunoda 11. ve Sebastian Vettel 12. oldu.

Alfa Romeo pilotları, güçlü göründükleri birkaç yarışın ardından Brezilyadaki ilk seansı 13. ve 14. sıralarda tamamladılar. Raikkonen, Vettel'in turundan 0.030 saniye yavaş kalırken, Giovinazzi de takım arkadaşından 0.144 saniye yavaş kaldı.

McLaren pilotları, birkaç blokajın ardından zaman turu denemesine odaklanmadılar. Lando Norris, 1:10.610'luk turuyla 15. olurken, Daniel Ricciardo 1:10.990'la 19. oldu. Her iki pilot da en hızlı turunu orta lastikle attı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mick Schumacher, sürpriz şekilde iki Williams'ın önünde 16. sırada yer aldı. Nicholas Latifi, Schumacher'in 0.017 saniye gerisinde 17. sırada yer alırken, George Russell da kendisini 0.036 saniye geriden takip etti.

Son sırada ise Nikita Mazepin yer aldı.

Seansın en çok tur atan ismi, 33 turla Tsunoda olurken, Alpine ve McLaren pilotları en hızlı turlarını orta lastikle attı. Diğer sürücüler ise yumuşak lastikle en hızlı turlarını kaydetti.

Sıralama turları bugün TSi 22:00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 31 1'09.050    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 22 1'09.417 0.367 0.367
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 28 1'09.492 0.442 0.075
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 30 1'09.567 0.517 0.075
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 32 1'09.880 0.830 0.313
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 31 1'10.124 1.074 0.244
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 32 1'10.142 1.092 0.018
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'10.145 1.095 0.003
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 26 1'10.201 1.151 0.056
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 27 1'10.352 1.302 0.151
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 33 1'10.374 1.324 0.022
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 28 1'10.413 1.363 0.039
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 31 1'10.443 1.393 0.030
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 31 1'10.587 1.537 0.144
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'10.610 1.560 0.023
16 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 27 1'10.885 1.835 0.275
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 23 1'10.902 1.852 0.017
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'10.938 1.888 0.036
19 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'10.990 1.940 0.052
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 28 1'11.342 2.292 0.352
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