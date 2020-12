McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"

Seidl İspanyol pilotun yeni lastikleriyle avda olmasına rağmen yarış sonuna doğru bu potansiyeli kullanamadığını belirtti.

Pazar günkü yarışta Sainz, geleneksel çift pit stop stratejisini uygulayanlar arasında yarışı en iyi dereceyle tamamlayan pilottu. Yarış galibi Sergio Perez ilk turda plansız pit stop yapmış ardından bir kere daha pite gelmişti. Podyuma çıkmaya hak kazanan Fransız (Esteban Ocon ) ve Kanadalı (Lance Stroll) pilotlar ise yarışı tek pit stopla tamamlamıştı.

Sainz 55. turda orta lastiğe geçiş yaparak lastikleri yenilemiş ancak Aitken’in kazasının ardından piste çıkan güvenlik aracıyla eski lastikle sürenlere karşı avantajını kaybetmişti.

Bu durumun Esteban ve Lance’in lehine olduğunu düşünen Seidl: “Bence güvenlik aracının gelmesiyle avantaj sağlamış oldular çünkü o an Carlos tam, yeni lastik takımıyla ava çıkmıştı.”

“Ama yargılamanın zor olduğunu düşünüyorum. Normal bir yarışta fark yaratıp yaratmayacağını analiz etmemiz gerekiyor.”

Sainz’ın yarışın nihai kazanını Perez’e karşı her an her şeyi yapabileceğinden şüphe duyan Seidl: “Sonunda Checo’yu tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum, o gerçekten uçtu. Bu o arabayla birlikte neler yapabileceğinin de bir göstergesiydi. Bu, şu an rekabet edemeyeceğimiz bir şey.”

“Daha önce değindiğim gibi güvenlik aracı zamanlamasının Ocon ve Lance ile yarışmamız için kendi adımıza bir şanssızlık olduğunu söyleyebilirim.”

“Carlos takımla birlikte nefis bir iş çıkardı. Daniel (Ricciardo) ve Albon (Alex)’i arkamızda tutmak için her şeyi maksimum seviyede yaptığımızı düşünüyorum.”

Seidl yine de takımın stratejisinden pişmanlık duymadığını söyledi: “Yarışa başlarken açıkçası çift pit stop bekliyorduk ama sonra lastiklerin beklediğimizden daha uzun sürede aşındığını gördük.”

“Ama sonunda iki pit stop yapmanın yarışı canlı tutmak için daha iyi bir strateji olduğunu gördük.”

“Eğer yarışa güvenlik aracı dahil olmasaydı Sainz, tek pit stop stratejisi izleyen Esteban ve Lance’a çok daha yakın olacaktı. Çünkü yine söylüyorum, Sainz onları yakalamak için ava çıkmıştı.”

“Ama Checo’ya karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Hız açısından başka bir seviyedeydi.”

Sainz’in takım arkadaşı Lando Norris’in normalde puan topladığı sıraları yakalamaması üzerine de açıklamalarda bulunan Seidl: “İyi bir ilk tura rağmen Lando’nun neden Sainz’ın hızına yetişemediğini analiz etmemi gerekiyor. Buna neyin sebep olduğunu hala inceliyoruz.”

“Sonuç olarak rakiplerimizin yarıştan böyle yüksek puanla ayrılmaları bizi hayal kırıklığına uğratıyor.”

“Maalesef olası bir podyumu kaçırdık. Bu, bugün çok işimize yarayacaktı ama bazen böyle şeyler oluyor. Bunu geride bırakmamız gerek.”

Çeviri: Zeynep Temel