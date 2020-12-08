Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"

paylaşım
yorumlar
McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"
Ekleyen:

McLaren F1 Patronu Andreas Seidl Sakhir GP’deki geç güvenlik aracının Carlos Sainz’ı podyumdan ettiğini düşünüyor.

Seidl İspanyol pilotun yeni lastikleriyle avda olmasına rağmen yarış sonuna doğru bu potansiyeli kullanamadığını belirtti.  

Pazar günkü yarışta Sainz, geleneksel çift pit stop stratejisini uygulayanlar arasında yarışı en iyi dereceyle tamamlayan pilottu. Yarış galibi Sergio Perez ilk turda plansız pit stop yapmış ardından bir kere daha pite gelmişti. Podyuma çıkmaya hak kazanan Fransız (Esteban Ocon ) ve Kanadalı (Lance Stroll) pilotlar ise yarışı tek pit stopla tamamlamıştı.  

Sainz 55. turda orta lastiğe geçiş yaparak lastikleri yenilemiş ancak Aitken’in kazasının ardından piste çıkan güvenlik aracıyla eski lastikle sürenlere karşı avantajını kaybetmişti.  

Bu durumun Esteban ve Lance’in lehine olduğunu düşünen Seidl: “Bence güvenlik aracının gelmesiyle avantaj sağlamış oldular çünkü o an Carlos tam, yeni lastik takımıyla ava çıkmıştı.” 

“Ama yargılamanın zor olduğunu düşünüyorum. Normal bir yarışta fark yaratıp yaratmayacağını analiz etmemiz gerekiyor.” 

Sainz’ın yarışın nihai kazanını Perez’e karşı her an her şeyi yapabileceğinden şüphe duyan Seidl: “Sonunda Checo’yu tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum, o gerçekten uçtu. Bu o arabayla birlikte neler yapabileceğinin de bir göstergesiydi. Bu, şu an rekabet edemeyeceğimiz bir şey. 

“Daha önce değindiğim gibi güvenlik aracı zamanlamasının Ocon ve Lance ile yarışmamız için kendi adımıza bir şanssızlık olduğunu söyleyebilirim.” 

“Carlos takımla birlikte nefis bir iş çıkardı. Daniel (Ricciardo) ve Albon (Alex)’i arkamızda tutmak için her şeyi maksimum seviyede yaptığımızı düşünüyorum.” 

Seidl yine de takımın stratejisinden pişmanlık duymadığını söyledi: “Yarışa başlarken açıkçası çift pit stop bekliyorduk ama sonra lastiklerin beklediğimizden daha uzun sürede aşındığını gördük.” 

Ama sonunda iki pit stop yapmanın yarışı canlı tutmak için daha iyi bir strateji olduğunu gördük.” 

“Eğer yarışa güvenlik aracı dahil olmasaydı Sainztek pit stop stratejisi izleyen Esteban ve Lance’a çok daha yakın olacaktı. Çünkü yine söylüyorumSainz onları yakalamak için ava çıkmıştı.” 

“Ama Checo’ya karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Hız açısından başka bir seviyedeydi.” 

Sainz’in takım arkadaşı Lando Norris’in normalde puan topladığı sıraları yakalamaması üzerine de açıklamalarda bulunan Seidl: İyi bir ilk tura rağmen Lando’nun neden Sainz’ın hızına yetişemediğini analiz etmemi gerekiyor. Buna neyin sebep olduğunu hala inceliyoruz.” 

“Sonuç olarak rakiplerimizin yarıştan böyle yüksek puanla ayrılmaları bizi hayal kırıklığına uğratıyor.” 

“Maalesef olası bir podyumu kaçırdık. Bu, bugün çok işimize yarayacaktı ama bazen böyle şeyler oluyor. Bunu geride bırakmamız gerek.” 

Çeviri: Zeynep Temel

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

Önceki haber

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"

Vettel: "Binotto'nun ses tonundan Ferrari'de kalmamın imkansız olduğunu anladım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Binotto'nun ses tonundan Ferrari'de kalmamın imkansız olduğunu anladım"

Binotto: "2021 motoru planlanan performans seviyesine ulaştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021 motoru planlanan performans seviyesine ulaştı"

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"

Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"

Bottas: "Russell'a karşı performansımı eleştirmek çok kolay"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Russell'a karşı performansımı eleştirmek çok kolay"

Son Haberler

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

1s
2
Formula 1

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

2s
3
Formula 1

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"

1s
4
Formula 1

Vettel: "Binotto'nun ses tonundan Ferrari'de kalmamın imkansız olduğunu anladım"

18s
5
Formula 1

Binotto: "2021 motoru planlanan performans seviyesine ulaştı"

6s

Son Haberler

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"
F1

McLaren: "Güvenlik aracı Sainz’ı ‘av’ından alıkoydu"

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi
F1

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"
F1

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"
F1

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"
F1

Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"

Son Videolar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.