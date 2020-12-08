Russell, 2022'den önce Wolff'ün başını ağrıtmayı ümit ediyor

Lewis Hamilton’un COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra Mercedes’la yarışması için çağırılan Russell, Bahreyn’de sıralama turlarını 2. sırada tamamladı ve hatalı pit stop yüzünden 5. sıraya düşene kadar yarışı kazanması bekleniyordu.

Russell geri mücadele ederek hızlıca 2.liğe çıkıp yarış lideri Perez’le arasındaki farkı kapatıyordu fakat 10 tur kala lastiğindeki bir patlak kendisini yeniden pite girmeye zorladı.

Russell günün sonunda yarışı 9. sırada tamamladı ama sürüşü, gelecek sene Williams’la sözleşmesi bitince Mercedes’e çıkacağı yönündeki söylentileri kuvvetlendirdi.

Russell: “Konuşmanızı yapmanın en iyi yolu pist üstündedir.”

“Bu bir performans endüstrisi ve bu hafta sonunun bana karşı görüşlerini kuvvetlendirmesini ümit ediyorum.”

“Mercedes 2016’dan beri beni destekliyor. Tüm kariyerimi yakından takip ettiler. Umarım bu sadece merdivendeki başka bir basamaktır.”

Russell sıralamada takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın sadece 0.026 saniye gerisindeydi ve yarışın başında iyi bir kalkış yakalayarak liderliği hemen elinden aldı. Mercedes’le 2017’den beri yarışan Fin pilotu Russell, güvenlik aracı periyodundan sonra da çok güzel bir geçişle gerisinde bırakmıştı.

Mercedes geçtiğimiz hafta, hafta sonunu Russell ve Bottas arasında 2022’de Hamilton’un yanındaki koltuk için bir kapışma olarak değerlendirmediklerini söyledi. Ama Russell, yarıştan sonra Wolff’e üstünde düşünecek bir şey verdiğini ümit ettiğini söyledi.

Russell: “Bu, bu sene Williams’ta çok iyi bir iş çıkardığımızı tasdik eden harika bir hafta sonu oldu.”

“Toto’nun açısından umarım onun başının ağrımasına sebep olurum; sadece 2022 için değil, belki daha erken.”

Bottas önümüzdeki sene için de Mercedes’le sözleşme altında ve Hamilton henüz Alman markayla kontrat imzalamasa da önümüzdeki haftalarda çok yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Wolff, Russell’ın gelecek sene Mercedes’le yarışması fikrinden kendini uzak tuttu fakat gelecekte Hamilton’un yanına nasıl uyabileceğini düşünmekten geri durmadı.

Wolff, “O bir Williams sürücüsü, Williams’la anlaştı ve bizim pilot dizilimimiz Valtteri ve Lewis.” dedi.

“O yüzden şu anda bunu gerçekçi biz çözüm olarak görmüyorum. Ama her ikisinin takımda olmasının ilginç bir durum olacağını anlayabiliyorum ve belki hepimiz için çılgın bir yolculuk olur.”

“Belki gelecekte olur.”

Wolff ekledi: “Şimdi gelecekte bizi neyin beklediğini görmeliyiz. Dürüst olmam gerekirse, bunun bizim için ne demek olduğu konusunda henüz kararımı vermedim.”