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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"

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Ricciardo: "Perez'in Sakhir GP'sini kazanmasına izin vermemeliydik"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Daniel Ricciardo, Perez ilk turda sonunculuğa düştükten sonra Racing Point’in Formula 1’deki rakiplerinin Meksikalı pilotun yarışı kazanmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Perez geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn’de inanılmaz bir atak yaparak Charles Leclerc’le teması sonrası en arkasına düştüğü gridin hepsini geçerek ilk F1 galibiyetini aldı.

Fakat takım arkadaşı Ocon 2. Sırada kendisi 5. Sırada bitiren Ricciardo, Perez’in bu kadar başarılı bir kurtarış gerçekleştirmesine karşı hiç bir bahane bulunmadığını söylüyor.

Sky’a konuşan Ricciardo: “Zordu ve 5.yim, genelde bu iyi bir sonuç ve Esteban da 2. o yüzden ona da tebrikler.”

“Fakat rakibimizi (Racing Point) 1. ve 3. sırada görünce ve Perez’in ilk turda pite girdiğini duyunca, ona tebrikler, ama hepimiz için; bir araç ilk turda pite girince yarışı kazanmasına izin veremezsiniz. Hepimiz bir fırsatı kaçırmışız gibi hissediyorum.”

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Ricciardo, Bahreyn’deki yarışın çoğunluğu boyunca podyumdaki son basamaklar için savaşan trafiğin içerisindeydi ama şansının AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat tarafından ilk pit stoplarda geçilince bittiğini savundu.

“Bizim açımızdan derme çatma bir yarıştı. Pite çağırıldığımda pit girişini biraz önce geçmiştim o yüzden pite giremedim, sonra Kvyat önümüze geçti.”

“Ona bedava geçiş verdik, sonra tüm 2. çıkışı arkasında geçirdik. Arkasında olduğumuz her tur yarışın bizden uzaklaştığını hissettim.”

Ricciardo ekledi: “Muhtemelen uzun zamandır elde ettiğim en hayal kırıklığına uğratıcı 5.lik ama diğer yandan Esteban’ı ve garajın ona ait kısmını bugün güçlü bir yarış çıkarttıkları için alkışlamalı ve kutlamalıyım.”

Renault takımlar şampiyonasında Racing Point ve McLaren’la 3.lük için sıkı bir mücadele içerisindeydi ama artık sezondan geriye son 1 yarış kalmasıyla savaştan galip çıkmaları pek olası durmuyor.

Racing Point şu anda 194 puanla 3. sırada, hemen 10 puan gerisindeyse McLaren bulunuyor. Renault ise 172 puanla 5. sırada.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Sergio Perez
Editör Jonathan Noble

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