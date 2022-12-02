Marko: "Perez yarış kazanabilir ama Verstappen'i tüm yıl boyunca geçemez"
Helmut Marko, Sergio Perez'in gelecek yıl dünya şampiyonu olmasını beklemiyor çünkü yıl boyunca Max Verstappen'i geçebileceğini düşünmüyor.
Sergio Perez bu yıla çok iyi bir başlangıç yaptı ve ilk birkaç hafta sonunda takım arkadaşı Max Verstappen ile benzer performans sergiledi.
Monako'da kazanan ve Bakü'deki sıralama turlarında Verstappen'i geçen Perez, 2022'de şampiyon olabileceğine inanıyordu.
Fakat Sezonun geri kalanında bunun böyle olmadığı ortaya çıktı çünkü Red Bull RB18'in ön tarafı Verstappen'in sürüş stiline daha iyi uymaya başladı ve Hollandalı pilot ritim yakalarken, Perez geriye düştü.
Sonuç olarak Perez, Ferrari'nin en hızlı ismi Charles Leclerc'in gerisinde kalarak üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.
Yine de Perez'in gelecek yıl daha güçlü olacağı konusunda Meksikalı taraftarların büyük umudu var.
Ancak Helmut Marko farklı bir görüşe sahip.
Bild'e konuşan Marko, "Checo kesinlikle bir ya da iki yarış kazanabilir. Ancak şu anda Max ile bütün bir sezon boyunca rekabet edebileceğini düşünmüyorum."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Genel anlamda, kimsenin aynı araçla Max'i yenebileceğini düşünmüyorum." dedi.
2023 ile ilgili Marko, "Takım olarak 2023 için daha şimdiden doğru yoldayız ve Max ile birlikte griddeki en iyi sürücüye sahibiz."
"Fakat korkarım ki gelecek yıl bu yılki baskınlığımızı devam ettirmemiz mümkün değil çünkü gördüğünüz üzere Mercedes yıl içerisinde geri dönmeyi başardı."
"Sonunda belki bizim seviyemizde değillerdi ama Lewis hâlâ en seviyede ve Mercedes'in gelecek yıl rüzgar tünelinde daha fazla zamanı olacak."
"Yine de doğru yolda olduğumuz için henüz endişeye kapılmıyorum." dedi.
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