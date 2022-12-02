Leclerc: "Eğer gerçekten şampiyonluk savaşı verseydik, Verstappen'le mücadelelerimiz farklı olurdu"

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Leclerc ve Verstappen, sezonun açılış yarışlarında tekerlek tekerleğe mücadelelere girişirken, Bahreyn'de en az altı kez yer değiştirdiler.

Suudi Arabistan'da birbirleriyle DRS için kıyasıya bir rekabete giren ikili, Miami'de ilk sıra için tekrar mücadele etti. Yıl boyunca ikili arasında hiçbir zaman temas yaşanmadı.

Fakat Verstappen ve Lewis Hamilton'ın bu yılki ilk gerçek mücadelesi olan Sao Paulo GP'de, ikili Senna Esses'te temas yaşadı. Olaydan sonra iki pilot da birbirini suçladı.

Hal böyle olunca neden Verstappen - Leclerc arasında değil de Verstappen - Hamilton arasında temas yaşandığı sorgulandı.

Leclerc Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Max'le birbirimizi çok iyi tanıyoruz fakat aramızdaki mücadelenin daha sakin olmasının nedeninin bu olduğunu sanmıyorum."

(Not: Bu röportaj Japonya GP hafta sonu yapılmış)

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence Max ile Lewis'in geçen yılki mücadelesinden farklı olmasının nedeni, sezonun farklı noktalarında olmamız. Bizim savaşlarımız yılın başındaydı."

"Mücadelelerimizde ya ben şampiyonada büyük bir farkla liderdim ya da Max çok öndeydi."

"Hal böyle olunca çok fazla risk almıyorsunuz. Bu daha çok şampiyonanın doğasından kaynaklanan bir durumdu."

"2023'te sonuna kadar savaşırsak, mücadelenin daha zor olacağını düşünüyorum."

Leclerc, 2019 Avusturya GP'de Verstappen ile yaşadığı olayın, yaklaşımında değişikliğe yol açtığını söyledi.

Monakolu pilot, "Avusturya GP'nin sonucundan gerçekten rahatsız oldum."

"Adeta 'böyle süremezsiniz' gibi düşünüyordum. Ancak hakemler bana buna izin verildiğini söylediler ve ben de bu yaklaşımı memnuniyetle karşılayan ilk kişiydim."

"Pistte sıkı şekilde savaşmayı seviyorum. Sınırda olmak, bu şekilde savaşmak hoşuma gidiyor. Umarım gelecekte de böyle düellolar görürüz." dedi.