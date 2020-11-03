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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Magnussen, baş ağrısı yaratan vites kutusu sorununu açıkladı

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Magnussen, baş ağrısı yaratan vites kutusu sorununu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Haas Formula 1 sürücüsü Kevin Magnussen, Emilia Romagna GP'de yarıştan çekilmesine neden olan baş ağrısını tetikleyen vites kutusu sorununu açıkladı.

Sıralamalarda yaşadığı sorun sebebiyle gridin gerisinden başlayan Magnussen, ilk turda Sebastian Vettel ile yaşadığı temas sonrasında spin attı. 

Vites artırırken yaşadığı sorunun tur zamanına mâl olmasına rağmen Magnussen, takım arkadaşı Romain Grosjean'a karşı iyi bir tempo gösterdi.

Yarışın 44. turunda Magnussen takım telsizinden "Vites artırırken büyük bir baş ağrısı oluyor, sanki kafama büyük bir tekme atılıyor." dedi.

Daha sonrasında devam edip edemeyeceği sorusuna Magnussen "Bu benim işim değil mi? Ancak çok can acıtıcı adamım." yanıtını verdi. 

Devam edip edemeyeceği hakkında yapılan incelemeden sonra Magnussen şu yanıtı verdi: "Size söyledim, çok canım acıyor." Sonrasında ise mühendisi anında "Evet Kevin, yarıştan çekilmek için pite geliyorsun, 18. sıradayız, şu anda pite geliyoruz." dedi. 

Konu hakkında konuşan Magnussen şunları söyledi: "Vites kutusunda bir sorun yaşadım ve sıralamalardaki en hızlı turumda da bu sorunu yaşadım. Ancak bu sorun yarışta da geri geldi. İlk turdan beri yavaş şekilde vites artırıyordum."

"Sadece yavaş da değiller, aynı zamanda büyük bir bangırtı var gibi, ne zaman vites artırsam birkaç turluğuna normal hissettiriyor ve sonrasında kafanı çılgın bir şekilde sallıyor."

"Sonunda ise çok büyük bir baş ağrısı oldu. Takıma bunu söyledim ve onlar da savaşmamız gereken bir şey olmadığını söyledi, bu yüzden beni pite çağırdılar."

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Magnussen, Vettel ile ilk turda yaşadığı temastan sonra yarışının neredeyse bittiğini söyledi. 

"Starttan sonra spin attım ve neredeyse yarışım orada bitti, piste geri dönerken çok fazla zaman kaybettim."

"Aslında tempo oldukça iyiydi, beklediğimizden daha iyi bir tempoya sahiptik, bize yarım saniyeye mâl olan bu vites artırma sıkıntısına rağmen beklediğimizden daha hızlıydık. Bu yüzden çok can sıkıcı bir durum."

Steiner, takımının yaşadığı sorunu sıralamalar sonrasında çözebileceğini, ancak FIA'dan bazı vites kutusu sensörlerini değiştirmek için izin istemelerinin, kendilerinin 17. sırada başlama şansını etkileyecek olan bir ceza alacaklarını söyledi. 

Takımlar kapalı park kuralları altında FIA'ya bir parçanın iflas ettiğini veya problem yaptığını söyledikten sonra sadece bire bir parçalar değiştirebilirler.

Steiner'in açıklamaları şu şekilde: "Can sıkıcı bir pazar akşamını geride bıraktık. Ancak an itibariyle sanki hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi duruyor - sadece an itibariyle de değil, çok uzun zaman oldu aslında."

"Kevin'ın yedinci virajda Sebastian ile temas etmesi, onu pek de bir şey yapamayacağı bir duruma soktu."

"Ancak sonunda oldukça iyi bir geri dönüş sergiledi. Sonrasında, aslında sıralamalardan beri süregelen bir vites kutusu sorunu yaşadı, ancak FIA bizim ceza almadan sensörleri değiştirmemize izin vermedi - bu da bizim aleyhimize bir durum yarattı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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