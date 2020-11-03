F4 videoları Giovinazzi'nin Imola'da ilk turdaki hızına katkı sağlamış

Cuma günü İsviçre merkezli takımda kalacağı duyurulan İtalyan pilot, önceki kazaların yardımıyla ilk turda 6 sıra yükseldi. Yarışı da 10. sırada tamamlayarak sezonunun ilk puanlarını topladı.

Gridin arkasında kaybedecek bir şeyi olmayan Alfa Romeo, Giovinazzi’yi yumuşak hamurlarla başlatarak direkt önündeki orta hamurlu 9 pilotu yakalamasını sağladı.

Kalkışta Nicholas Latifi’yi geçti, sonrasında da ilk şikanı genişten alan Romain Grosjean ve ön kanadına hasar alan Lance Stroll’ü şikanın çıkışında geride bıraktı.

Tosa’nın çıkışında ise spin atan Kevin Magnussen’i ve içeri çizgiden geçtiği takım arkadaşı Kimi Raikkönen’i geride bıraktı. Sonraki virajda da Sebastian Vettel’i geçti.

Giovinazzi son yarışlarda ilk turdan sıra atlamayı alışkanlık haline getirmiş durumda.

Giovinazzi: “İnanılmaz bir ilk turdu yine 6 sıra atladım. Dün gece yine çok çalıştım ve Formula Renault, Formula 4 gibi buradaki bilgisayarda olan tüm kalkışları izledim. Hepsini de ilk turda birleştirdim ve biraz da şansla bu sonucu elde ettim.”

“Yarışın başında yumuşak hamurlarla çok zorladık, sonra da orta hamurlara geçerek sona kadar zorladık.”

Giovinazzi güvenlik aracı periyodundayken pite girmedi ama yine de yarış devam edince 10. Sırada, ilk lastikleriyle çok uzun süre devam eden takım arkadaşı Raikkönen’in hemen gerisinde yarışı tamamladı.

“Sona doğru biraz zoru, orta hamurlar çok yıpranmıştı ve sıcaklıkları düşmüştü. Arkada yumuşak lastiklerin üstündekilerin önünde kalmak zordu.”

“Tüm araçları geride bırakmak için tüm gücümü verdim, puanların içinde olduğum için çok zorluyordum. Sözleşmenin yenilenmesini kutlamak güzel bir şey.”

“Bence günün sonunda her şey iyiydi. Kimi’yle beraber iki aracın da puan alması takım ve Alfa Romeo için bence çok iyi bir şey. ”

Alfa’nın pist üstündeki mühendislik şefi Xevi Pujolar da Giovinazzi’nin stratejisinin iyi sonuçlandığını söyledi.

İspanyol mühendis: “Kimi’yle değil de Antonio’yla biraz daha agresif bir yarış çıkardık. Ama iki araçla da tüm durumları kapatmaya çalışıyorduk, Antonio’yla erken pitstopları, Kimi’yle de geçleri; olası tüm güvenlik aracı senaryolarına karşı.”

“Antonio yumuşak hamurlarla erkenden pite girince çok şaşırmıştık çünkü orta hamurlular farkı kapatırken yerlerini korumak için sert hamurlara geçtiler. ”