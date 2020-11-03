Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"

Fin pilot, Pazar günü Imola'da yapılan yarışın ilk turlarını lider götürdü, ancak Max Verstappen'e cevap vermek amacıyla pit stop yaptı.

Bottas'ın, erken pite gelen Verstappen'e karşı hamle yapması gerekse de, orta lastik ile uzun bir stint yapan Hamilton'ın pistte kalması söylendi.

Farklı bir strateji yapmak amacıyla uzun pit ilk stint yapan Hamilton'ın pite gelip Bottas'ın önünde piste geri dönme şansı ortaya çıktı - ve bu fırsat, piste çıkan Sanal Güvenlik Aracı ile Hamilton'ın işini daha da kolaylaştırdı.

Hamilton'ın farklı bir strateji yapmasına izin verilmesi, Bottas'ın Portimao'da farklı strateji denemesine izin verilmemesinden sonra zıt iki karar olarak algılandı.

Ancak Bottas, Imola'da olanların dürüst bir şekilde yapıldığını ve takımın, Verstappen'e karşı olan savaşta iki sürücünün stratejisini ayırmaya karar verdiğini söyledi.

Hamilton'ın farklı bir şey yapması ve Portimao'daki strateji hamlesi arasındaki farkın neler olduğu sorusunu yanıtlayan Bottas şunları söyledi: "Bence onlar iki farklı senaryoydu."

"Yarış öncesinde planların üzerinden geçtik ve ikimizden birisinin baskı altında kaldığında neler olacağına baktık, bu durumda da Red Bull'un erken pit yapma şansı vardı."

"Yarışta da bu isim ben oldum, bu yüzden tabii ki de bir reaksiyon vermem gerekiyordu ve Lewis'in durumunda da aynı şey olurdu, yapmak istediğim tek şey uzun bir ilk stint atmak ve fırsatları kollamak olurdu."

"Bu, Lewis'in işine yaradı ve tam tersi bir durum ortaya çıksaydı benim için de aynısı olurdu."

Hamilton'ın kazandığı zaman, Sebastian Vettel'in ön kanadından kopan kenar plakasının Bottas'ın aracına zarar vermesiyle beraber oldukça arttı.

Her ne kadar Sanal Güvenlik Aracı, Hamilton'ın hem Bottas'ı hem de Verstappen'i geçmesini garanti altına alsa da Mercedes, normalde de durumun oldukça yakın olacağını belirtti.

Hamilton'ın eğer Sanal Güvenlik Aracı girmeseydi Bottas'a ne kadar yakın olacağı sorusunu yanıtlayan pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin şunları söyledi: "Oldukça yakın. Bu, Lewis'in yeterki farka sahip olduğu ancak yarım saniye gibi bir farkla ile buna sahip olduğu anda oldu."

"Ancak problem şu ki, onu sert lastikle piste gönderdiğinizde bu lastiklerin ısınma döngüsü bulunuyor ve bu da lastiklerin bir veya bir buçuk saniye kadar yavaş olacağı anlamına geliyor."

"Her ne kadar lastikleri doğru ısıya getirecek gibi dursa da, Lewis'in Valtteri ve Max'a karşı soğuk lastiklerle savaşmasını istemedik."

"Bu yüzden o noktaya doğru yaklaşıyordu ve tabii ki de Sanal Güvenlik Aracı'nın geldiği zaman, onun için oldukça kolay bir durum oluşmasına neden oldu."