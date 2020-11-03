Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'in Lewis Hamilton ile Emilia Romagna Grand Prix'sinde farklı bir strateji uygulaması ve kendisinden sonra pite gelmesinin gayet adil olduğunu söyledi.

Fin pilot, Pazar günü Imola'da yapılan yarışın ilk turlarını lider götürdü, ancak Max Verstappen'e cevap vermek amacıyla pit stop yaptı. 

Bottas'ın, erken pite gelen Verstappen'e karşı hamle yapması gerekse de, orta lastik ile uzun bir stint yapan Hamilton'ın pistte kalması söylendi. 

Farklı bir strateji yapmak amacıyla uzun pit ilk stint yapan Hamilton'ın pite gelip Bottas'ın önünde piste geri dönme şansı ortaya çıktı - ve bu fırsat, piste çıkan Sanal Güvenlik Aracı ile Hamilton'ın işini daha da kolaylaştırdı.

Hamilton'ın farklı bir strateji yapmasına izin verilmesi, Bottas'ın Portimao'da farklı strateji denemesine izin verilmemesinden sonra zıt iki karar olarak algılandı. 

Ancak Bottas, Imola'da olanların dürüst bir şekilde yapıldığını ve takımın, Verstappen'e karşı olan savaşta iki sürücünün stratejisini ayırmaya karar verdiğini söyledi. 

Hamilton'ın farklı bir şey yapması ve Portimao'daki strateji hamlesi arasındaki farkın neler olduğu sorusunu yanıtlayan Bottas şunları söyledi: "Bence onlar iki farklı senaryoydu."

"Yarış öncesinde planların üzerinden geçtik ve ikimizden birisinin baskı altında kaldığında neler olacağına baktık, bu durumda da Red Bull'un erken pit yapma şansı vardı."

"Yarışta da bu isim ben oldum, bu yüzden tabii ki de bir reaksiyon vermem gerekiyordu ve Lewis'in durumunda da aynı şey olurdu, yapmak istediğim tek şey uzun bir ilk stint atmak ve fırsatları kollamak olurdu."

"Bu, Lewis'in işine yaradı ve tam tersi bir durum ortaya çıksaydı benim için de aynısı olurdu."

Read Also:

Hamilton'ın kazandığı zaman, Sebastian Vettel'in ön kanadından kopan kenar plakasının Bottas'ın aracına zarar vermesiyle beraber oldukça arttı. 

Her ne kadar Sanal Güvenlik Aracı, Hamilton'ın hem Bottas'ı hem de Verstappen'i geçmesini garanti altına alsa da Mercedes, normalde de durumun oldukça yakın olacağını belirtti.

Hamilton'ın eğer Sanal Güvenlik Aracı girmeseydi Bottas'a ne kadar yakın olacağı sorusunu yanıtlayan pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin şunları söyledi: "Oldukça yakın. Bu, Lewis'in yeterki farka sahip olduğu ancak yarım saniye gibi bir farkla ile buna sahip olduğu anda oldu."

"Ancak problem şu ki, onu sert lastikle piste gönderdiğinizde bu lastiklerin ısınma döngüsü bulunuyor ve bu da lastiklerin bir veya bir buçuk saniye kadar yavaş olacağı anlamına geliyor."

"Her ne kadar lastikleri doğru ısıya getirecek gibi dursa da, Lewis'in Valtteri ve Max'a karşı soğuk lastiklerle savaşmasını istemedik."

"Bu yüzden o noktaya doğru yaklaşıyordu ve tabii ki de Sanal Güvenlik Aracı'nın geldiği zaman, onun için oldukça kolay bir durum oluşmasına neden oldu."

 
AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak

Önceki haber

AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"

Üç takım Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasını istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Üç takım Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasını istemiyor

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış

Marquez, Avrupa GP'yi de kaçıracak
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez, Avrupa GP'yi de kaçıracak

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"

Son Haberler

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"

AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"

Haas, 2021 sürücülerini bu sezon bitmeden önce açıklayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 sürücülerini bu sezon bitmeden önce açıklayacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"

39dk
2
Formula 1

Üç takım Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasını istemiyor

3
Formula 1

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

4
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış

5
MotoGP

Marquez, Avrupa GP'yi de kaçıracak

1s

Son Haberler

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"
F1

Bottas: "Hamilton'ın Imola'daki strateji özgürlüğü gayet adildi"

AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak
F1

AlphaTauri koltuğuna yakın olan Tsunoda, Imola'da F1 testine katılacak

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"
F1

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"

Haas, 2021 sürücülerini bu sezon bitmeden önce açıklayacak
F1

Haas, 2021 sürücülerini bu sezon bitmeden önce açıklayacak

Üç takım Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasını istemiyor
F1

Üç takım Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasını istemiyor

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.