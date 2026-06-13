Leclerc: "Kendimden utanıyorum!"
Charles Leclerc, son haftalarda yaşadığı zorlukların ardından bu hafta sonu yeniden hız bulduğunu ancak bunu sonuca dönüştüremediği için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc, İspanya GP sıralama turlarının son bölümünde aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve seansa veda etti.
Ferrari pilotu, hata yaptığı anı açıklarken sorumluluğu tamamen üstlendi: "Freni biraz daha erken bırakıp viraj girişine daha fazla hız taşımaya çalıştım."
"Bunun temel zayıf noktamız olduğunu düşünüyordum; hatta belki de tek zayıf noktamız buydu çünkü diğer tüm virajlarda oldukça hızlıydık."
"Bu yaklaşım işe yaradı ancak daha sonra pistin kirli tarafında çekişe çıktım ve arka tarafı kaybettim."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Bunun için kendimi savunacağım hiçbir şey yok."
Son dönemde yaşadığı performans problemlerinin ardından hâlâ araçla uyum süreci yaşayıp yaşamadığı sorulan Leclerc, bu kez durumun tamamen farklı olduğunu belirtti.
"Hayır, bununla hiçbir ilgisi yok. Açıkçası ikinci antrenman seansından itibaren araca çok iyi adapte oldum ve kendimi oldukça rahat hissediyordum.
"Tam da böyle günlerde sonucu almam gerekiyor. Fakat bunu başaramadım."
"Bu yüzden gerçekten kendimden utanıyorum."
Leclerc, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen yarış temposuna güvendiğini söyledi: "Yarın için iyimserim ama şu an düşünebildiğim tek şey sıralama turlarındaki hayal kırıklığı."
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